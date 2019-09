Tre mand og 30.000 liter hjemmebrændt: Nu skal de straffes

Efter flere måneders efterforskning er politiet i Örebro nu klar til at hive tre mand i retten for hjemmebrænderi.

- Tre mænd skal nu i retten for at have fremstillet og oplagret op mod 30.0000 hjemmebrændt spirt.

- Politiet mener, at mændene har brug desinfektionsmiddel med 95-procent alkohol i til at producere den ulovlige spiritus.

- Politiet fandt desuden en etiket-maskine, der blev brugt at til sætte mærkater med kendte vodka-mærker på.

Seks tanke på 1000 liter hver

Sådan skriver SVT Orebro i dag om den retssag om hjemmebrænderi, der skal til at begynde i Orebro Tingsret.

Politiets mistanke mod de tre mænd blev vakt, da de en martsdag flere gange stoppede en varevogn fyldt med tomme flasker. Politiet listede til sidst efter bilen, og nåede frem til en hytte, fyldt med 1000-liters tanke.

38 affaldssække med tomme rengøringsflasker

I løbet af april og maj holdt politiet så øje med hytten, og da de en dag så en af mændene med 38 sorte affaldssække proppet med tomme desinfektions-middel-flasker, blev mændene anholdt.

I Sverige skal man på Systembolaget, hvis man vil købe alkohol, og den billigste vodka koster cirka 140 kr for en flaske med 0,7 liter.