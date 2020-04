Tre uger med corona: Tænker på Jurassic Park hver dag

- 'Life .... finds a way'.

- Den sætning fra Jurassic Park, tænker jeg på hver eneste dag nu under Corona krisen.

- Vi er igennem mange år blevet flere og flere mennesker på jorden og naturen, med alle dens dyr, planter og mennesker, lider voldsomt under det.

- Så hvad er mere naturligt end at bruge en form for kemisk våben mod os mennesker og angribe os, ved at begrænse os.

Jørgen Leth: Det er som om planeten hævner sig

- Den har prøvet med Den Spanske syge, SARS, MERS og Ebola, så nu prøver den med Corona.

- Verden er gået mere eller mindre i stå. Luftforureningen er stoppet, for en stund. Drab og fortæring af vilde dyr er stoppet, for en stund.

- Seismologer kan måle, at Jorden er blevet stille. Kanaler i Venedig er blevet klare og fisk kan ses på bunden.

- 'Life finds a way'.

Carsten Jensen: På ødelæggende krigsfod med naturen

Sådan indleder Fru Ras. et brev til nationen! om livet før, under og efter corona - et brev, der hun håber kan få andre til at tænke over den måde de lever deres liv på. Fru Ras. er ikke den første, der ser corona som lidt mere end en virus.

Filmmanden, cykelkommentatoren og bilroseren Jørgen Leth har til Politiken.dk sagt: 'Det er, som om planeten hævner sig, jeg ved kraftedeme ikke, det er noget uhyggeligt noget. Det er noget halvbibelsk, der kommer op. Det synes jeg', om corona, og forfatteren og samfundsrevseren Carsten Jensen har skrevet 'Hvis vi fortsat vil have opholdstilladelse på kloden, må vi må sige farvel til den livsform, der har bragt os på ødelæggende krigsfod med naturen' i samme avis.​

Du kan komme med din mening nedenfor. Fru Ras.' brev fortsætter nemlig således:

Er jeg den eneste der tænker sådan?

- Når vi ikke selv kan finde ud af at stoppe vores ødelæggelser af vores Jord, så må vi lære det på den hårde måde, når naturen stopper os.

- Mon jeg er den eneste der tænker sådan ?

- Tror mange har haft den tanke, at det ikke kan blive ved med at gå. Nogen må gøre noget. Jep, det gjorde naturen så lige.

- Måske kan det få os til at vågne op. Eller fortsætter vi bare i samme rille efter det her?

- Jeg er som de fleste mennesker. Elsker at rejse, elsker en god mad, elsker min familie og elsker livets goder, men jeg tænker ret meget over vores behandling af vores Jord og hvad jeg selv kan gøre ved det.

- Nu har jeg så de sidste 3 uger været i selv isolation, da jeg høre til risikogruppen og har virkelig haft tid til at fundere over det kaos det her corona har bidraget med.

Vi er pludselig blev os - vi har noget sammen

- Hvordan kommer verden til at se ud ? Hvad vender vi tilbage til?

- Kan det hele blive som før eller bliver vi nødt til at tænke helt anderledes?

- Mine tanker har i hvert fald ændret sig i de sidste 3 uger.

- Før kunne jeg besøge min familie når jeg havde lyst, handle når jeg havde lyst, rejse når jeg havde råd, blive irriteret på regeringen, som ikke havde styr på noget som helst, blive sur over banaliteter, føle mennesker var ligeglade med hinanden, at de var sig selv nærmest, egoister både i trafikken og i butikken.

- Men så kom corona og der skete noget.....nærmest magisk, måske et forkert ord, når så mange dør af det og så mange menneskers familier står med en kæmpe sorg, men jeg kan ikke finde et andet ord lige nu.

- Vi er pludselig blevet OS.

Familier lærer hinanden at kende

- Vi har noget sammen. Vi bekymre os om hinanden. Vi tager hensyn, i hvert fald i de fleste i butikkerne. Vi hjælper hinanden. Vi gør noget samme, måske ikke fysisk, men gennem netværk, på afstand.

- Vi bliver kreative. Finder på nye ting. Familier er sammen på en helt ny måde. Lærer hinanden at kende.

- Regeringen er blevet meget handlekraftig og står sammen. Og ja, der er sikkert 1000 andre ting, der kunne remses op.

- Jeg tror ikke at vi helt vender tilbage til det der var før corona kom.

- Hvis vi gør, Ja så kan jeg være bange for at naturen slår endnu hårdere til næste gang.

- Life finds a way som Dr Malcolm siger i Jurassic Park, skriver Fru Ras, der kalder sig selv en helt almindelig dansker i en helt ualmindelig verden.