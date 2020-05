Trist minister-besked: En anden må slå græsset

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet pga af corona, så selv om arbejdsgiver og kontanthjælpsmodtager Kennith er klar til at gå igang med et løntilskudsforløb, så må de vente. Kommunen skulle have betalt cirka 80 kr i timen.

- Jeg kan sagtens forstå de mange, som har stor appetit på at komme i gang på arbejdsmarkedet igen.

- Fx ledige, der står med muligheden for at komme i løntilskud.

Vil bare i gang med at arbejde nu

Sådan lyder de første - og egentlig ret så positive - sætninger i det svar beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har sendt til nationen! efter et par dages debat om danskere, der lige nu IKKE kan komme i gang med at arbejde i løntilskudsjob.

Mere end 1000 læsere har skrevet kommentarer på nationen! og Facebook om den 'suspendering af beskæftigelsensindsatsen' som sætter en stopper for at Kennith kan begynde som glæsslåmaskinechauffør og Michael som hjemmarbejdebende sælger, og næsten 20.000 har deltaget i en afstemning. De fleste holder med dem, der gerne vil arbejde nu, men ministerens svar kan godt læses som, at der kommer til at gå lang tid:

Omfattende men nødvendigt

- Det er meget omfattende at suspendere beskæftigelsesindsatsen og alle de tiltag, som vi normalt sætter i værk for at hjælpe ledige i job, men det har været nødvendigt i en periode for at begrænse smitten.

- Som et første skridt i genåbningen af samfundet åbnede vi efter påsken muligheden for at deltage i fx opkvalificeringskurser, som kræver fysisk fremmøde, hvis det er en forudsætning for et specifikt job.

Vi er gang med at overveje genåbning

- Og vi er nu i gang med at overveje, hvordan vi kan genåbne mere af beskæftigelsesindsatsen.

- Her ser vi også på, hvornår vi kan åbne de aktive tilbud, som kræver fysisk fremmøde, skriver Peter Hummelgaard