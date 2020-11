Trist mor: Første gang 17-årig søn har venner

I fredags fik forældrene til 54 sårbare efterskoleelever besked om, at skolen lukker, og at deres børn skal hentes i morgen. Ministeriet kan ikke hjælpe - de henviser til lovgivning og tidsfrister

- Jeg har aldrig haft en søn, der har været så glad, som han har været på sin efterskole.

- Han er for første gang en del af et fællesskab - med venner som alle unge har brug for.



De fik en uge

- Han havde som alle de andre unge, endelig håb og drømme for sig selv og sin fremtid.

- For første gang i min søns liv, har han talt om at han har venner.

Barsk besked til 54 forældre: Hent jeres børn

Sådan lyder de første linjer i en mail, nationen! har modtaget fra en mor til en af de 54 efterskoleelever, der har sidste skoledag i morgen. Deres skole har nemlig haft rod med økonomien, så i fredags fik de besked om at eleverne skulle hentes. nationen! har spurgt Undervisningsministeriet om, hvad forældrene til de 54 elever nu skal gøre - og om begrundelsen for, at der er sagt nej til, at en anden skole kan overtage eleverne. Deres svar kan du læse nedenfor - moderens brev fortsætter nemlig således:

Systemet svigter de svageste

- De fik EN UGE!!! Til at forlade det sted der har været deres håb om en fremtid.

- Der skulle være mennesker, der passede på vores sårbare unge, mennesker som vi som forældre overlod vores unge til.

- De mennesker har ikke formået at passe på vores unge, der har kastet dem ud i endnu en dårlig skole oplevelse. Endnu en oplevelse af, at systemet svigter de svageste.

- Nu skal vi forældre IGEN samle vores børn op, der vil være nogle der bukker under..

Børnenes statsminister... hvor er du?

- Kære velfærdssamfund. Er i klar til at hjælpe vores unge med handicap, gennemgribende udvikingsforstyrrelser.

- Hvor er BØRNENES STATSMINISTER når det virkelig gælder, sprøger moderen, men i det svar undervisningsministeriet i dag har sendt, så er der ikke meget hjælpe at hente:

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser:

Tilskuddet er stoppet

- STUK (STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET) har haft Ulstrup Efterskole i tilsyn siden foråret 2020, og STUK har været på tilsynsbesøg på skolen i september 2020. Skolen har i april måned ansat en ny forstander, som den har afskediget med udgangen af november 2020.

- 20. november fik STUK besked om, at skolen lukker og var begæret konkurs. STUK har derefter stoppet tilskuddet til skolen.

- Hvorfor har STUK sagt nej til, at Horisonten (den anden skole) overtager eleverne?

Og vi kan ikke dispensere

- STUK har den 20. november modtaget et prospekt for en ny specialefterskole fra næstformanden i Ulstrup Efterskoles bestyrelse, samt nogle foreløbige økonomiske beregninger.

- Næstformanden søger om dispensation til at blive godkendt som en ny specialefterskole med kort varsel, så den nye skole ville kunne overtage eleverne fra Ulstrup Efterskole.

- Ifølge efterskolelovens § 6, stk. 6, skal ansøgninger om godkendelser af nye efterskoler indgives til STUK senest 1. oktober med henblik på start i skoleåret året efter. Det er en omfattende proces at blive godkendt til at drive efterskole, og økonomi, bygninger m.m. skal være på plads, før STUK kan give tilskud.

Snak med jeres kommuner

- STUK har ikke lovhjemmel i efterskoleloven til at dispensere fra den pågældende bestemmelse, hvilket styrelsen har meddelt næstformanden i Ulstrup Efterskoles bestyrelse.

- En ny specialefterskole ville derfor tidligst kunne godkendes efter efterskoleloven med virkning fra starten af skoleåret 2022/2023, da en ansøgning herom ikke er modtaget senest den 1. oktober 2020.

- Hvad kan STUK råde forældre i sådan en speciel situation til at gøre?

- Det er en usædvanlig situation. Det er ikke hver dag, en efterskole går konkurs.

- Det er de enkelte kommuner, hvori de af skolens elever, som er i den undervisningspligtige alder, har deres bopæl, der har pligt til at tilbyde disse elever et nyt skoletilbud.

Så kan de blive visiteret til et nyt skoletilbud

- Derfor må STUK råde forældrene til disse elever til at gå i dialog med deres bopælskommune om deres barns videre skolegang.

- STUK vil bede skolen om at bekræfte, at den har skrevet til alle forældre og alle de kommuner, der har elever på Ulstrup Efterskole og givet besked om, at skolen lukker.

- Dette med henblik på, at børnene kan blive visiteret til et nyt skoletilbud., oplyser undervisningsministeriet, men hvad tænker du?