Trist mor: Stadig ikke god nok

- Jeg vil lige fortælle lidt om, hvordan systemet er med bortadopterede børn.

- Vi er mor og far, og vi har kendt hinanden i 21 år.

- Vi er gift.

- Vi har to børn, der er blevet fjernet fra os. Og vi har søgt om samvær med dem.

Kendt fra TV

Sådan indleder C et brev til nationen! om den afgørelse om samvær hun og ægtemanden netop har modtaget fra retten (det er ulovligt at skrive, hvad der er foregået på retsmødet, men nationen! har set afgørelsen red.)

Du kender måske C og kæresten fra TV2 programmet 'Hvem skal være min mor og far?' der blev sendt i foråret, og handlede om parrets andet barn.

Uegnet igen

Kommunen og Ankestyrelsen vurderede igen, at de to var uegnede til at være forældre, bl.a. fordi de begge har et mentalt handicap. Men det forhindrer dem ikke i at savne deres børn, der nu er bortadopteret til en familie - og blive ulykkelige, når de hører, at børnene ikke trives.

Sidste år blev der - uden forældrenes samtykke - bortadopteret 30 børn i Danmark. I 2016 blev ét barn tvangsbortadopeteret. Det har skabt en del debat - også her på nationen!:

De havde det jo godt

Men nu vil C og kæresten altså gerne have fokus på, om biologiske forældre skal have ret til samvær med deres bortadopetede børn. Brevet - som er redigeret sammen af flere mails fra C - fortsætter derfor således:

- Vi har fået at vide, at de ikke trives, der hvor de er. Det er også derfor vi vil have samvær

- De havde det jo godt hos os.

- Men nu siger retten, at vi ikke må have samvær, fordi vores børn ikke ikke har det godt. Og fordi vi ikke har relation til dem.

Vi har været til samvær hver gang

- Det er helt mystisk, for vi har været til de samvær, vi har fået.

- Vi har både et hus og fine værelser til dem.

- Vi har en OK økonomi, da vi begge får pension. Jeg får 11.000 og han får 10.000 kr.

- Jeg arbejder også. Det er rart at komme lidt ud og være sammen med nogle nye mennesker, skriver C., der gerne vil vise sin seneste lønseddel.

Familieretshuset/retten kan ifølge forældreansvarslovens § 20 a give samvær i sager om tvangsadoption, men ifølge TV2 er det ikke sket de seneste fem år

Socialstyrelsen skriver således om samvær efter en tvangsadoption:

- Er samvær til barnets bedste og hvordan skal det foregå?

- De grunde, der fører til at gennemføre en adoption uden samtykke, er som oftest grunde, der taler imod, at det er til barnets bedste at fastsætte samvær med de biologiske forældre.

Barnet kan have glæde af samvær

- Det kan dog ikke udelukkes at et barn – også i sager, hvor der er truffet afgørelse om adoption uden samtykke – kan vurderes at have glæde af en sådan kontakt eller samvær.

- Det vil navnligt kunne tænkes i sager, hvor der i forvejen har været en kontakt til og samvær med en eller begge forældre.

Forældrenes ret betyder ikke noget

- Det centrale i vurderingen af en anmodning om samvær er hensynet til barnet og ikke de biologiske forældres ret eller hensynet til adoptanterne, skriver Socialstyrelsen i dette 'vedlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere' om adoption uden samtykke, men hvad tænker du?