Trist: Udlændinge samler mad i danske skraldespande

I Tyskland bliver man dømt for tyveri og ulovlig indtrængen, hvis man 'skralder', så derfor tager mange tyskere - bl.a. studerende - over grænsen for at rode i danske supermarkeders affald, skriver tysk avis.

- Trist nok, at man i et af de rigeste lande på jorden, skal lede i skraldespande for at finde, hvad man har brug for at spise.

Sådan skriver tyske Life P i den kommentar, der pt er skrevet på den tyske avis Flensburger Tageblatts Facebook profil om de studerende, der krydser grænsen for at finde kasserede madvarer i danske supermarkeders affaldscontainere:

Det er Ifølge jv.dk forbudt at 'skralde' i Tyskland, hvor man kan blive dømt for både tyveri og ulovlig indtrængen, og derfor søger mange studerende og andre trængende mod nord.

Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne

Flensburger Tageblatt har fulgt - og beskrevet - to tyske studerende, der hentede grøntsager, frugt, brød, mælk og slik til deres kollektiv i en supermarkedscontainer i danske Padborg, men hvad tænker du om skraldere?