Trivsel i gymnasiet: Der skal ske en sortering af elever

- Det skal ikke være en skovtur.

- Det er meningen at der sker en vis sortering, så dem med evnerne er dem, der kommer ud, og kan vælge først.

- Det skal ikke være sådan, at det er så synd for dem, at man lader sol og vind være lige, og lader de dygtige elever i stikken, for at de, der egentlig skulle have lavet noget andet, kan blokere optagelsen på universitetet for dem, der kunne fuldføre forløbet.

Mange skulle have valgt noget andet

Sådan skriver nationens! Mephisto i en af de 21 kommentarer om de 31 procent af landets 1. og 2. g-elever, der ifølge den første store nationale trivselsundersøgelse med deltagelse af godt 83.000 elever, der i løbet skoleåret har tænkt tanken, om de har valgt rigtigt.

Og Mephisto er ikke den eneste, der synes, at målingen er oplagt til at diskutere, om gymnasiet tager for mange ind.

- Mon ikke det snarere tyder på, at alt for mange af de elever, som starter i gymnasiet, skulle have valgt noget andet?



- Hvorfor ER det så svært for mange politikere at acceptere, at ikke alle egner sig til en boglig videregående uddannelse? Og løsningen et jo ikke, at blive ved med at sænke kravene.

Synd for alle

- Det er synd både for dem, der endelig er kommet på deres rette hylde efter 9 år i folkeskolen, at niveauet skal holdes nede af umotiverede og uegnede klassekammerater.

- Og det er synd for de elever, der spilder tiden i et læringsmiljø, som slet ikke motiverer og styrker dem på de felter, hvor de har deres evner, skriver Edaine A, således, og kigger man på den debat, undersøgelsen har skabt på DR Nyheders Facebook-profil, er der også adskillige, der mener, at den tredjedel, der har overvejet at droppe ud, burde gøre det:

- De har måske forstået at de hellere vil noget andet med deres liv, som ikke kræver en gymnasial uddannelse.

- Eks vis være håndværker eller lign, skriver Brian K i en kommentar, der har fået 36 likes. Hvad tænker du?