Trods 22 kameraer: Politi opgav at opklare indbrud

Politiet droppede efterforskningen af et indbrud i et kælderrum og henviste bl.a til, at der ikke var vidner eller video-overvågning. Men der er 22 kameraer i bolig-blokken, skriver E.R., der føler sig til grin

- Min ekskone og jeg havde aftalt, at hun skulle hente sine ting som var blevet opmagasineret i min mors kælderrum.

- Jeg stiller alle tingene udenfor kælderrummet og eksen kommer så for at hente.

Hængelåsen er klippet over

- Da jeg ikke ønsker hun skal finde på flere falske anklager om mig, så smutter jeg og overlader flytningen til hende selv. Kælderrummet blev låst af og jeg kører.

- Da jeg så efter nogle timer kommer tilbage, kan jeg se at hængelåsen er klippet over og der er taget nogle af min mors ting. Ubetydelige ting som en Weber grill og andre små ting.

Troede det var en simpel sag

Sådan indleder E.R. et brev til nationen! om den hans øjne elendige måde politiet har behandlet ham. For som det fremgår, så droppede politiet sagen og henviste bla, til, at der ikke var video-overvågning. Men det var der jo, skriver E.R., der også har sendt billeder af nogle af de 22 kameraer, der ifølge boligselskabet er på adressen. E.R.s brev fortsætter således:

- Vi anmelder det til politiet og tænker, at i og med der er video overvågning, så er det en simpel sag.

- Dette sker ikke, og vi tænker hvorfor skal vi så overhovedet bruge penge på overvågning, når politiet ikke engang gider at rekvirere dem.

Hvorfor ikke bare sige i ikke gider?

- Vi er helt med på, at politiet ikke har ressourcer til at opklare alle tyverier, men hvorfor så ikke bare sige det.

- Hvorfor omgå sandheden og henlægge sagen på et falsk eller skødesløst grundlag, fortsætter ER, og det spørgmål har nationen! sendt videre til Københavns Politi, og bedt dem om at svar på, hvorfor man skriver, at der ikke er oveervågning:

- Københavns Politi oplyser, at det ved anmeldelsen af indbrudssagen desværre ikke er registreret, at der skulle være videoovervågning på stedet.

- Da vi senere bliver gjort opmærksom på videokameraerne, forsøger vi at rekvirere overvågningsmaterialet – det har ikke været muligt.

Men nu har vi indført ny procedure

- Københavns Politi kan desuden oplyse, at der i efteråret er indført nye procedurer, så vi altid undersøger, om der findes videoovervågning, der kan inddrages som bevismateriale i indbrudssager, skriver politiet.

Boligselskabet bekræfter overfor nationen!, at der i 2007 blev installeret 22 overvågningskameraer i den blok, hvor E.R.s mor bor, og at der 'løbende' bliver udleveret materiale til politiet, men hvad tænker du?