Troede det var løgn

- Hej, jeg parkerede ved sygehus syd i Aalborg i tirsdag.

- Og da jeg kom tilbage til bilen ½ time senere, var der en ’dummebøde’ i forruden.

- Der er – som man kan se - en gammel elektronisk p-skive, som er defekt.

- Og derfor har jeg isat en gammeldags p-skive, som jeg bruger.

Troede ikke han kunne få bøde

Sådan indleder Anders H. et brev til nationen! om at skulle på sygehuset og ende med at få lommesmerter, fordi man jo ikke bare kan stille sin bil foran et sygehus og stille sin P-skive - uden at leve op til færdselslovens P-skive-regler om mere end en p-skive.

Anders synes faktisk, at P-vagten burde have set, at den ene er defekt, og derfor selv regnet ud, at den skive der var sat korrekt, talte.

Der er jo ikke tvivl

Hans brev – som nationen! har bedt Aalborg Kommune, der står på P-bøderne om at svare på, fortsætter nemlig således:

- De har jo aflæst den gammeldags P-skive korrekt, og P-skive 2 har de så ikke kunne aflæse, men synes alligevel, at der skulle udskrives en bøde for det.

- Det er ikke rimeligt at udskrive en bøde, når der ikke er tvivl om parkeringstidspunktet, skriver Anders, og kommunens P-patrulje ansvarlige har sendt den her forklaring:

Bekendtgørelsen om P-skiver

- En kommunal parkeringskontrol er udøvende på baggrund af færdselsloven og underliggende bekendtgørelsers regler, når der tale om en parkeringsplads med en tidsrestriktion, så er det parkeringsskivebekendtgørelsen, der finder anvendelse.

- Parkeringsskivebekendtgørelsen foreskriver, der kun må være én parkeringsskive i bilen:

- Af bestemmelsen fremgår det altså udtrykkeligt, at der kun må være én parkeringsskive i bilen, og heller ikke andet, der kan forveksles med en parkeringsskive. Det er dermed ikke afgørende, hvorvidt den ekstra parkeringsskive er funktionsdygtig eller ej.

- Dette er også, ad flere omgange, fastslået og stadfæstet ved domstolene.

Overtrædelser koster

- Det kan videre oplyses, at det fra retspraksis kan udledes, at de fastsatte regler om anvendelsen af parkeringsskiver er begrundet i væsentlige hensyn til parkeringsmyndighedernes muligheder for at føre kontrol og håndhæve parkeringsforbuddene, og at overtrædelser af disse regler således i sig selv er tilstrækkeligt til, at der kan pålægges parkeringsafgifter, skriver centerchef Frode til nationen!, men hvad synes du?