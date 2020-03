Troede EU's dør var åben: Nu har flygtninge ventet 19 dage

- Jeg spørger mig selv, om der slet ikke er nogen grækere, der kan huske, dengang de selv måtte flygte for at redde deres liv.

- De ville væk fra fascisterne, og de blev budt velkommen med åbne arme.

- Nu skyder de mod flygtninge, og kan være sikre på, at gud vil straffe dem.

Eskalering: Erdogan sender 1000 betjente til grænsen

Sådan skriver Niranjan F i en af de 93 kommentarer, der er skrevet på menneskerettighedsorganisationens Human Rights Watchs Facebookprofil til en video om den situation, de cirka 13.000 migranter/flygtninge, der sidder på den tyrkiske side af grænsen til EU.

Bliver slået og sendt retur

I videoen fortæller en afghansk mand f.ex., at de havde fået besked om at de med hjælp fra tyrkisk politi kunne komme ind i EU, men at de bliver slået af de græske grænsevagter, og sendt retur, når/hvis de prøver at komme ind i EU.



Human Rights Watch opfordrer derfor EU til at åbne øjnene og Nadia Hardmann, researcher, formulerer det således på organisationens hjemmeside:

- EU gemmer sig bag et skjold af græsk brutalitet, istedet for at hjælpe med at at beskytte asylsøgere, og hjælpe dem ind i EU.

- EU skal beskytte mennesker istedet for at støtte de grænsevagter, der slår og frarøver og returnerer asylsøgere og migranter.

1000-1500 af de svageste og yngste

På et møde mellem Tyrkiet og EU i sidste uge blev det aftalt, at der skal kigges nærmere på den aftale, der blev indgået i 2016. En aftale, der indtil sidste uge betød, at Tyrkiet ville holde flygtninge/migranter tilbage.

Minister: Hvis vi hjælper kommer der flere

Og den tyske regering meddelte, at de sammen med andre EU-lande i en 'koalation af villige' vil tage et antal børn fra de overfyldte migrantlejre på de græske øer. Det har Mattias Tesfaye dog afvist med ordene:

- Der er ingen tvivl om, at mange af de folk, der ønsker at krydse grænsen til Grækenland, står i en ulykkelig situation.

- Men vi er nødt til at være bevidste om de konsekvenser, det vil have, hvis vi begynder at omfordele de migranter, der opholder sig fx på Lesbos.

- Jeg frygter, at det vil få endnu flere til at passere grænsen illegalt eller sætte sig i gummibådene. At det vil fungere som noget, der trækker endnu flere folk til Europa.

- Det vil betyde, at endnu flere børn, kvinder og mænd vil drukne i Middelhavet eller blive udsat for overgreb på vejen til Europa. Det skal vi undgå, og derfor mener jeg ikke, at omfordeling er en god ide – tværtimod.”

