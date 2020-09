Troede han sku' ha' par-massage: Fik lang næse

Mike så et godt tilbud på tilbudibyen.dk og betalte 599 kr for en times massage til ham og kæresten - men nu er det spørgsmålet, hvor pengene er henne - for massøren har ikke fået dem

- Hej

- Den 13/9 2020 kl 08 om morgenen gik jeg en tur på tilbudibyen.dk, for at købe en lækker parmassage til mig og min kæreste på 60 minutters varrighed.

- Alt går som det skal - som det har gjort de to gange tidligere, hvor jeg har forkælet os hos Ny Liv Spa.

- Men det skulle så vise sig, at der ikke blev nogen massageoplevelse ud af det køb.

Massøren vil ikke massere gratis

Sådan indleder Mike N et brev til nationen! om at blive snydt for et godt tilbud af dealforhandleren tilbudibyen– og få dårlig service af samme firmas kundeservice. For det firma, der skal give Mike og kæresten massage vil nemlig ikke arbejde gratis - og nu aner Mike ikke, hvad han skal stille op med det værdibevis han har betalt 599 kr. for. Hans brev - som tilbudibyen.dk har fået mulighed for at svare på - fortsætter nemlig således:

En telefonsvarer siger de ikke tager telefonen

- Det viser sig nemlig at Ny Liv Spa, ikke længere godtager disse vouchers da de ikke får betalingen fra Tilbudibyen.dk, som de selv skriver i deres mail.

- Da jeg forsøger at komme i kontakt med Tilbudibyen.dk's kundeservice, er dette ikke muligt da de har lukket telefonerne under Corona.

- Jeg sender derfor en mail, som jeg ikke får svar på.

- Jeg får kontakt til spa-firmaet, der giver mig telefonnummeret til tilbuds-direktøren, men der er intet svar. En telefonsvarer henviser til, at man sender ham en SMS eller mail, og jeg sender ham en SMS, der kommer ej heller svar.

Stor skuffelse i stedet for glæde

- Så det køb, der skulle have bragt glæde og afslapning endte i stor skuffelse og frustrationer, slutter Mike, og nationen! ville gerne have bragt Tilbudibyens forklaring og kommentar, men de er ikke vendt retur på mail - og tager heller ikke deres telefon.

Tilbuddet var stadig aktivt kl. 14.33 på tilbudibyen.dk - men massøren får ikke sine penge.

På Facebook er der andre, der klager over tilbud fra tilbudfraibyen, men hvad tænker du?