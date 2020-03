Troede Nordea ville hjælpe: Det var en misforståelse

Flere Nordea kunder troede de kunne slippe for at betale af på huslånet i seks måneder. I stedet blev de tilbudt en kassekredti.

- Hej...

- Jeg så at Nordea tilbyder en afdragsfri realkreditlån periode på 6 mdr til bl.a. små erhvervsdrivende ...

- Men men men.

- Når man ringer får man en våd karklud med renter på i hovedet.

Nordea: Vi er klar med en pause på seks måneder

Sådan indleder Susanne G en mail til nationen! om det være hårdt på økonomien - og så blive skuffet, når man beder om hjælp.

Susanne henviser især til et intw i Berlingske, hvor direktør Frank Vang-Jensen for nogle uger siden sagde: ’Vi er klar med en pause i seks måneder. Kontakt os, så finder vi en løsning. Alle, der på nogen måde er påvirket på deres betalingsevne på et boliglån, kan ringe til os, så giver vi dem umiddelbart seks måneders pause med betalinger. Det gør vi for at skabe ro, fordi vi kan mærke, at vores kunder bliver stressede nu’.

Det er den her udmelding, der skaber debat. Screenshot fra b.dk

Og Susanne er ikke den eneste, der har den følelse - nedenfor kan du se et udpluk af kommentarer fra Nordeas Facebookside - og hendes brev, som Nordea har svaret på, fortsætter derfor således:

Susanne: De siger jeg har forstået det forkert

- Det du kan få ifølge Nordea er en kassekredit - for et lån det kan man sandelig ikke bare sætte i stå.

- De siger, at det journalisterne, der har forstået budskabet forkert.... øhhh nej, det virker ikke som en misforståelse.

- Min termin er ca 7500kr og jeg havde håbet på en pause, og det tror jeg mange – også private kunder som mister deres job - plus andre firmaer, godt kunne.

- Men ’hjælp’ fra Nordea skal man så ikke regne med.

- Æv, skriver Susanne, der har fået dette svare fra Nordea:

Løsninger er uden renter og gebyr de første seks måneder

- Det er vigtigt at understrege, at de løsninger, vi tilbyder vores privatkunder, der ønsker at få pause i deres boliglån i denne særlige situation, er uden renter og gebyrer i op til seks måneder.

- Det er ekstraordinære og uvante tider for os alle, så vi vil gerne beklage, hvis der har været usikkerhed om udmeldingen, og hvis vi har begået fejl enkelte steder i vores rådgivning.

- Vi har nogle travle dage og uger, og vi taler med rigtig mange kunder hver dag.

- Vi har selv løbende hevet fat i de kunder, der har kontaktet os på fx Facebook og redt trådene ud, hvis der har været misforståelser. Men vi mener det, når vi siger, at vi er her for at hjælpe kunderne, så hvis man har brug for hjælp, så kontakt os.

Danmarks særlige realkreditmodel

- I forhold til realkreditlån, så lader det sig ikke gøre at udskyde betalingen i Danmark pga den særlige danske realkreditmodel.

- Derfor har vi i Danmark tilbudt en kassekredit eller bevilget overtræk for at dække ydelsen, men til nul renter og nul gebyrer, siger Stine Green Paulsen, ansvarlig for ekstern kommunikation i Nordea Danmark, men hvad siger du?