Troede værdipapir fra 1980 var guld værd

Du har set det på TV mange gange. Folk, der tror de har noget, der er mange penge værd - og så får de at vide, at det slet ikke er dét værd, de troede/håbede. Sådan har Torben det med et garantbevis fra 1980.

- Hej.

- Efter min uddannelse i 1980 fik jeg et garantbevis på 1000 kr af min morfar.

- Det blev udstedt i Bikuben Ørum Djurs,

- Nu har jeg kontaktet Danske Bank, som jo efterfølgende har overtaget Bikuben.

- Jeg har spurgt om, hvad sådan et garantibevis kunne indfries til, og har pr brev fået tilbud på 1300 kr.

Synes ikke det er acceptabelt

Sådan indleder Torben N et brev til nationen! om at tro at man har et guldrandet papir - og så blive voldsomt skuffet, når det går op for én, at det slet ikke er dét værd, man troede/håbede. nationen! har bedt Danske Bank om at kommentere - deres svar står nedenfor. Torbens brev fortsætter nemlig således:

- Jeg mener........

- Efter 40 år skulle det måske være et andet – og større – beløb, når man tænker på Danske Banks optur gennem 40 år.

- Jeg synes ikke det er acceptabelt at tilbyde 1300 kr, og jeg føler at de laver en stude handel – bare for at få det ud af verden, skriver Torben, som f.ex kan se at 1000 kr i 1980 svarer til lige over 3000 kr i dag - hvis man stoler på inflationsberegneren Old Money.

Det er ansvarlig indskudskapital

Men Danske Banks forretningsdirektør i Basis Direkte-afdelingen - som har set både bevis og brev - har en helt anden måde at regne på:

- Garantbeviser er såkaldt ansvarlig indskudskapital og svarer i en sparekasse til at have en aktie i en bank.

- Vi kan ikke kommentere på konkrete sager, men generelt er garantbeviser fra sparekassen Bikuben automatisk blevet konverteret til aktier i perioden fra 1996-2001.

Så det afhænger af dagskursen

- Her blev Bikuben først fusioneret med Girobank i 1996-1997, hvorved BG Bank opstod, og siden vekslet til aktier i det nuværende Danske Bank, som overtog BG Bank i 2001.

- Aktierne står på et depot, og indehavere af garantbevis og aktionærer får løbende årligt udbetalt henholdsvis rente og udbytte.

- Hvor meget garantbeviset er værd, afhænger af dagskursen på Danske Bank-aktierne og antallet af aktier, som beviset er vekslet til, skriver Lars Mertins, men hvad tænker du?