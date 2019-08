Troels betaler gerne hvis Trump vil besøge Mars

- Lad mig starte med en ligning (forklaring i afsnittet under ligningen):

- USA (United States of America) + Donald Trump = DSA (Divided States of America)

- Jeg tror ikke, at USA siden Vietnam-krigen har været så splittet, som det er nu. Dette skyldes, at den person, der lige nu bor til leje i Det Hvide Hus, er en orangefarvet twitter-klovn.

Ikke overraskende at Seier er positiv

Sådan indleder Troels M et debatindlæg om USA, verden og Trump. Et indlæg han begyndte at skrive på, da han troede, at Trump skulle besøge Danmark, men som han nu har rettet lidt på.

- Bedst som man tror, at han ikke kan finde flere spinatbede at trampe i, så finder han et nyt.

- Hans seneste genistreg med at aflyse sit besøg i Danmark har vakt forståelig opsigt.

- Det var velgørende, at hans påfund om at købe Grønland blev godt og grundigt jordet af en række danske politikere på tværs af parti-skel, herunder statsministeren.

- Den eneste kendte dansker, der mig bekendt indtil nu har udtrykt sig positivt over for idéen, er Lars Seier Christensen, tidligere storaktionær i Saxo Bank og tidligere hovedsponsor for Liberal Alliance.

- Ikke overraskende – en dreven forretningsmand som Seier Christensen er naturligvis på udmærket bølgelængde med ejendomsspekulanten Donald Trump.

Se også: Dansk rigmand efter Trump-aflysning: Vores politikere er provinsielle klaphatte

Vil ikke kritisere danske ledere

- Men lad mig gøre min holdning klar. Selvfølgelig er både dronningen, statsministeren og andre ministre, samt en række offentlige personer i øvrigt nødt til at tage pænt imod denne ubehøvlede charlatan, når han – måske – alligevel kommer på besøg i en ikke nærmere defineret fremtid.

- Uanset om vi kan lide det eller ej, repræsenterer han verdens mest magtfulde land, både økonomisk og militært.

- Så jeg vil ikke kritisere, at nogle danske ledere er nødt til at sluge en kamel og vise sig fra en lettere hyklerisk side, når voksenbabyen i Det Hvide Galehus er færdig med at være fornærmet og allernådigst dirigerer Air Force One i retning af Danmark.

- Og samtidig en smule trøst i hele denne misère: aflysningen af hans besøg har vakt opsigt over hele verden, bl.a. i USA.

Tavse republikanere

- Selvom det overvejende er Trump-kritiske medier og demokratiske politikere, der ytrer sig, skal man ikke tage fejl. Tavsheden fra republikanernes side skyldes, at næsten alle partikolleger er pinligt berørt, men de aner ikke, hvordan de skal forholde sig, og de vælger derfor at tie stille.

- Så der er håb – Trump er ikke repræsentativ for USA, selvom verden må finde sig i, at han repræsenterer landet i denne tid.

- Så selvom hans bizarre aflysning af besøget fylder mest i Danmark lige nu, vil jeg udvide emnet og tage os en tur uden for Danmark, bl.a. til USA og på den internationale scene i øvrigt, derefter ud i rummet.

- Når officiel amerikansk politik i denne tid forekommer komplet uforståelig, skyldes det, at Trump handler på sine 'mavefornemmelser'.

Går hurtigt på sociale medier

- Han omgiver sig med såkaldte rådgivere, som altid mener det samme som præsidenten. I modsat fald bliver de fyret og erstattet med nogen, der er endnu mere på hans side – kort sagt ikke en brugt 50-cent værd som rådgivere.

- Lad os tage datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner. En del af familien, og derfor begge eksempler på en nepotisme, som ikke burde finde sted i et demokrati, men som er udbredt i bananrepublikker.

- Datteren gjorde sig for nylig bemærket ved at lykønske Boris Johnson (endnu en klovn på den internationale scene) med hans valg som ny leder af de britiske konservative og ny premierminister i 'United King ston' , som hun kaldte det.

- Da hun blev gjort opmærksom på bommerten, undskyldte hun sig med, at det jo er hvad der sker, når det skal gå lidt hurtigt på de sociale medier(!)

- Måske skulle hun holde sig helt væk fra disse medier, når hun er ude af stand til at sende en vigtig meddelelse uden at begå en så eklatant fejl.

Udenrigspolitisk amatør

- Og hvad med svigersønnen, der nu skal skabe fred i Israel-Palæstina-konflikten? Efter min mening en næsten umulig opgave, efter at svigerfar – tro mod sin adfærd som en elefant i en glasbutik – spolerede alle muligheder for fred ved sin beslutning om at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

- En tåbelig handling som på et par dage kostede yderligere ca. tres palæstinensere livet, og som afslørede Trump som en person med total mangel på indsigt i denne konflikt – en udenrigspolitisk amatør, der blindt og viljeløst lader sig trække rundt i manegen af hans gode ven, Netanyahu.

- Ud over aflysningen af Danmarksbesøget, er en af Trumps seneste 'bedrifter' reaktionen på massedrabene i Texas og Ohio, der kostede ca. 30 personer livet.

- Han sagde, at hadforbrydelser ikke bør tolereres i USA, og at det ikke er de mange våben, der er problemet – næh, nej, det skyldes psykiske lidelser hos gerningsmændene. Han synes immun over for kritik, nemlig at det er ham, der er ansvarlig for hadet p.gr.a. hans retorik over for latinamerikanere og andre, der ikke lige har hans hudfarve.

De mange våben er problemet

- Selvfølgelig er det de mange våben, der er problemet, men det vil han ikke erkende, da han er det mest ekstreme eksempel blandt amerikanske præsidenter på støtten til USA's våbenlobby.

- Og lad os tage den lurende konflikt i Hormuz-strædet.

- Iranerne er bestemt ingen engle – det viser deres fremfærd i bl.a. Syrien og Libanon.

- Men den nuværende situation har sin oprindelse i Donald Trumps idiotiske beslutning om at trække USA ud af aftalen med Iran, der begrænser landets mulighed for at fremstille atomvåben.

- En aftale, som møjsommeligt var blevet forhandlet på plads i hans forgængers periode, som EU-landene stadig gør deres yderste for at redde, og som iranerne havde overholdt fuldt ud – indtil for nylig, da de amerikanske sanktioner begyndte at gøre virkelig ondt.

Elsker mand med ejendommelig frisure

- Han har ikke forstået, at det mest stupide man kan gøre over for Iran, er at stille et sådant krav – og især ikke fra USA, der i Iran betragtes som 'den store Satan'.

- Han har ligeledes ikke fattet, at Irans adfærd i Syrien, Libanon og på den internationale scene i øvrigt skal gribes an på en helt anden måde, hvis vi ønsker at opnå en fredeligere verden.

- Dertil kommer, at i hvert fald jeg ikke fatter den hårde linje over for Iran, samtidig med at Trump nærmest omfavner Nordkoreas diktator, der rent faktisk er i besiddelse af atomvåben og ofte har givet udtryk for, at han agter at bruge dem.

- Trump har på et tidspunkt sagt, at han elsker ham(!). Mærkelig smag, synes jeg nok! Kan det have noget at gøre med den ret ejendommelige frisure på begges hoveder?

Kynisk klimabenægter

- Og sådan kunne jeg blive ved mht. ulykker, som Trump er ansvarlig for: handelskrigen, som i sidste ende vil gøre os alle fattigere.

- Hans opsigelse af Paris-aftalen fra 2015 vedr. klimaforandringer, der afslørede ham som en kynisk klimabenægter, der kun er ude på at lefle for den del af vælgerne, der sikrede ham nøglen til Det Hvide Hus, og som – må himlen forbyde det! – muligvis vil give ham yderligere fire år som præsident. Samt andre eksempler, som jeg af pladshensyn skal undlade at komme ind på.

- Dog bør det nævnes, at USA nu har ambitioner om at sende en bemandet rumsonde til Mars, og dette med Trumps helhjertede støtte.

- Jeg indrømmer, at jeg er ret jordbunden – i ordets bogstavelige forstand. De milliarder af dollars, som bliver pumpet i dette prestigeprojekt, kunne gøre mere nytte, hvis de blev investeret i at løse denne verdens problemer.

Trump til Mars på en enkeltbillet

- Men Trump læser næppe Ekstrabladet, og selv om han gør, vil det nok ikke rokke ved hans holdning.

- Så hvis Trump som den første jordbo lander på Mars og får æren af at plante Stars and Stripes på planeten, giver jeg gerne et bidrag til finansiering af rejsen – forudsat at det bliver en enkeltbillet!

- Han vil i øvrigt nok befinde sig ganske godt på Mars. Jeg går ud fra, at der er skattefrit, og det er jo noget, som Trump hylder, idet han både støtter skattelettelser til de rige og som den første amerikanske præsident i nyere historie har nægtet at offentliggøre sine skattepapirer.

- Hvis Trump foretager denne rejse, som jeg altså gerne deltager i sponsoreringen af, vil det være et stort skridt i retning af en fredeligere verden, slutter Troels, men hvad tænker du?