Trofaste Heidi: Atlantis burde skamme sig

Heidi og manden har været trofaste kunder hos det nu lukkede Atlantis Rejser siden 2008. Hun synes, det er for galt, at hun og 1000 andre skal søge erstatning for den aflyste Egypten-rejse i Sverige

- I starten af 2020 bestilte vi som normalt en rejse til Egypten med afrejse i maj 2020.

- Desværre blev den annulleret grundet covid-19. Det kunne jo ikke være anderledes.

- Vi ombooker derfor vores rejse til september 2020.

Så ringer de og beder os ombooke

Sådan indleder Heidi U et brev til nationen! om rejseselskabet Atlantis, der i går eftermiddags sendte en rigtig øv-mail til kunderne:

Rejseselskab lukker: Kunder raser

Heidi og manden har rejst to-tre gange årligt med Atlantis Rejser siden 2008, uden problemer, men nu synes de, selskabet opfører sig meget kritisabelt. For kunderne skal søge erstatning gennem den svenske rejsegarantiordning, der hedder Kammarkollegiet, og det synes hun lyder forkert og bøvlet, Hendes brev - som Atlantis kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Hvad for noget?

- I starten af september bliver jeg ringet op af Atlantis Rejser, der oplyser, at de bliver nødt til at annullere rejsen grundet covid. Men at vi også lige skulle informeres om, at den rejsegarantiordning Atlantis var tilknyttet ikke refunderede rejser, der var annulleret grundet covid.

- Men at vi - hvis vi ville om booke - ville vi få refunderet vores rejse, hvis den igen ville blive annulleret.

- Hvad for noget? Nå, men vi ombooker for en sikkerheds skyld. Vi bestilte en rejse med afrejse september 2021.

- Så i går den 21. januar modtager jeg en mail hvor der står, at:

Din rejse er dækket af Kammarkollegiet

'Som følge af den langstrakte nedlukning af al rejseaktivitet i hele verden i forbindelse med Covid-19 ser Atlantis sig desværre nødsaget til at lukke for al aktivitet i selskabet Atlantis Resor / ATL Leisure AB organisationsnr. 559077-8907.

Din rejse er dækket af Kammarkollegiet. Det fremgår af dit aktuelle rejsebevis, som vi sender i en separat e-mail til dig. Det er nemlig en forudsætning for erstatning, at du har bestilt en pakkerejse med en afrejse ude i fremtiden.

Vi sender dig hermed dit rejsebevis, så du kan ansøge om erstatning for din rejse hos Kammarkollegiet. Du skal bruge denne mail sammen med dit aktuelle rejsebevis, der er vedhæftet denne e-mail.'

Skal vi selv søge? Det er jo ikke vores skyld

- Hvad er nu det? Det kan da ikke være rigtigt, at vi selv skal søge refunderingen.

- Og til sidst står der:

Til udfyldelse af blanketten skal du bruge

• Dit rejsebevis fra Atlantis som er vedhæftet denne e-mail.

• Dine bankoplysninger (reg. og kontonummer).

• Kontoudtog fra din bank, der viser dine indbetalinger for rejsen – både depositum (anmälningsavgift) og restbeløb (slutbetalning) til Atlantis.

• En kopi af denne e-mail til dig, hvor vi meddeler om lukning af Atlantis Resor / ATL Leisure AB, organisationsnr. 559077-8907.

Bemærk, til blanketten skal du til sidst omregne rejsens pris til svenske kroner og angive dette beløb som din ønskede erstatning. For at omregne til svenske kroner kan du evt. gange det danske beløb med ca. 1,3542 – eller du kan bruge denne webside til omregning https://valutaomregneren.dk/omregn/dkk-til-sek.

Vedhæft ovennævnte dokumenter sammen med din udfyldte ansøgning og send den evt. som e-mail til registratur@kammerkollegiet.se. Du kan også sende med alm. post til Kammarkollegiet, Box 2218, S-103 15 Stockholm.

Det står jo på billetten hvad vi har betalt

- Jeg synes, det er under al kritik, at Atlantis Rejser ikke søger refunderingen for os.

- For det første er det jo ikke kundernes skyld, at Atlantis Rejser bliver nødt til at lukke butikken.

- For det andet, er ikke vores skyld, at Atlantis Rejser - nok for at spare penge - bruger en svensk rejsegarantifond.

- Derudover så betalte vi det fulde beløb for rejsen da vi bestilte rejsen. Så jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal sende en kopi af mit bankudtog, hvor det fremgår, at beløbet er betalt. Det står jo på billetten!

Næste gang vil de da også være med i Rejesegarantifonden

- Til sidst i en af de to mails skriver de desuden, at Atlantis Rejser vil arbejde på at fortsætte som rejseselskab i et nyt, dansk selskab med dækning i Rejsegarantifonden i Danmark, skriver Heidi, der mener Atlantis Rejser burde skamme sig.

Pernille Ammitzbøll fra Atlantis siger til nationen!, at de ER i gang med telefonisk at kontakte alle de ramte kunder og hjælpe dem videre. Og at Heidi derfor også vil blive kontaktet i løbet af weekenden.

Atlantis: Vi ringer til alle kunderne og hjælper

- Vi kan ikke søge på kundernes vegne. Det ville man heller ikke kunne,. hvis det var rejsegarantifonden i Danmark, der skulle træde til.

- Det er ikke billigere at være medlem i den svenske garantifond, og det har vi været i fem år - uden problemer.

- Gæsterne er dækket lige så fint, siger Pernille Ammitzbøll.

Atlantis Rejser oplyser til mediet Standby.dk, at der er cirka 1000 kunder, der nu skal søge penge hos Kammarkolleget, men hvad siger du?