Tror de ejer det hele: Derfor flytter jeg mig ikke for gravide eller barnevogne

- Hvorfor tror gravide og småbørnsforældre altid at de og deres afkom er universets centrum, og at alle andre bør kaste sig for deres fødder?

- Jeg har ikke noget imod at give plads til ældre og gangbesværede, da de selv er uforskyldte i deres situation.

- Men at du har valgt at sprede ben og få børn er udelukkende din egen beslutning, og derfor må det stå for egen regning.

- Det er ikke noget, som andre skal belemres med.

- Graviditet er hverken en sygdom eller et handicap, og derfor berettiger det dig ikke til særbehandling.

At få børn er en selvoptaget handling

Sådan indleder Jannik N et brev til nationen! om at tage og vise og især forvente hensyn når man færdes i det offentlige rum. Jannik - som er klar over, at hans brev er 'lidt kontroversielt' er ikke meget for vise sig ansigt, men nationen! kender hans fulde navn - og vil gerne lægge spalteplads til en debat om gravide og småbørnsforældres opførsel.

Jannik skriver, at han blev provokeret og inspireret da han faldt lige over dette debatindlæg i Politiken fra en gravid kvinde: Hvornår blev danskerne så uhøflige? Hans eget debatindlæg fortsætter således:

- I øvrigt er det at få børn ikke nogen bedrift, men derimod blot en egoistisk og selvoptaget handling. Specielt i disse tider med overbefolkning og ressourceknaphed.

- Vi udpiner jorden totalt for dens ressourcer og er godt i gang med at grave vores egen grav.

Så du fortjener ingen klapsalve

- Alligevel har dem der sætter flere mennesker i verden og dermed forværrer situationen en eller anden opfattelse af, at de fortjener klapsalver.

- Det eneste du har formået, er at belaste en i forvejen hårdtprøvet planet yderligere og sørget for, at dit barn går en usikker fremtid i møde. Og du har udelukkende gjort det for din egen skyld. - Fordi du selv mener, at dine gener er så vigtige at de bare må og skal videreføres. Også selvom dit barn så kommer til leve i en verden uden adgang til rent drikkevand og andre fornødenheder.

- Hvorfor skal jeg bifalde eller respektere sådan en beslutning? Du har hverken gjort dit barn eller os andre en tjeneste ved at sætte det i verden.

Og opfør dig for resten ordentligt

- Desuden er især småbørnsforældre selv utrolig ubehøvlede i det offentlige rum.

- Tag f.eks. mødre med barnevogne, som tror at de har eneret på fortovet. De tøver ikke med at køre ind i fodgængere og nægter, at give bare en lille smule plads til andre.

Og gør dig fortjent til respekt

- Når man tager den opførsel i betragtning, så er det jo pludselig ikke så sært, hvorfor at der måske så er nogle, der ikke gider at afgive deres plads i bussen eller toget til en gravid eller en kvinde med barnevogn.

- Respekt er en tovejs gade. Det er ikke noget, som man bare får forærende, men noget man gør sig fortjent til.

- Og ja, det gælder også gravide og folk med små børn, skriver Daniel, der gerne vil vide om han er den eneste, der tænker sådan?