Tror på gud - og a-kraft i Danmark

- Klima, energi og miljø er så vigtige områder for os alle, at vi må gribe hinandens gode ideer og implementere dem handlekraftigt.

- Vi anerkender det store arbejde, som gøres i det offentlige, det private erhvervsliv og blandt private borgere.

Vi har sovet i timen

- Men vi har sovet i timen på de områder, som kun en regering kan beslutte.

- Tiden er nu kommet til at tage de store værktøjer i brug, hvis vi skal nå det hele og samtidigt være et foregangsland.

Novos pengetank åbner for A-kraft

Seriøst

Sådan skriver Kristendemokraterne om det klima- og energiudspil de lancerede i fredags - et udspil om atomkraft, CO2-afgifter og billigere eller gratis offentlig transport. Partiet lange samtidig ud efter kollegerne i det borgerlige Danmark, som de mener kommer med tomme løfter og smarte bemærkning. Og venstrefløjen får også hug for deres modstand mod atomkraft:

- KristenDemokraterne foreslår at regeringen straks igangsætter et seriøst samarbejde med erhvervslivet og vores universiteter, for at fremme indførelsen af kernekraft i Danmark.

- Vi kan ikke se, hvordan vi skal regne os frem til en grøn energiforsyning uden brug af kernekraft og her skal vi bruge vores ressourcer i både forskning og erhvervslivet.

Ond stemning: Billig strøm

Kan ikke se et alternativ

- Planer baseret på sol og vind alene får os, så vidt vi kan se, ikke i mål – hverken med 2030- planerne eller senere mål om et 'CO2-neutralt' Danmark, skriver partiet nemlig.

Nye Borgerliges Kim Edberg Andersen sagde forleden, at '6-8 atomreaktorer ville kunne lave al den energi, som vi har brug for. Den er fuldstændig CO2-fri. Den er stabil. Den er der hele tiden, og den koster det samme', og DFs Morten Messerchmidt håber også på dansk atomkraft så hurtigt som muligt:

Sol, vind, kernekraft - et fedt

- I Dansk Folkeparti ønsker vi at sidestille al grøn strøm – om det kommer fra solceller, kernekraft eller vindmøller, det er sådan set et fedt for mig, sagde Messerschmidt til Børsen for en måned siden, men hvad siger du?