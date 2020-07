Truck-Kim for dum til at bo med konen

Kim er mere til at arbejde med sine hænder end til at læse og skrive – og det betyder nu, at hans kone Nee, er blevet udvist af Danmark. Det fatter parret ikke en lyd af.

- Hej.

- Det er Kim T.

- Da jeg var meget skole træt i 1987 snakkede jeg med min skolelærer om at stoppe med at gå i skole og han synes at det var en god ide.

- Jeg gik derfor ud af Vestre Skole i Grenå i midten af 9 kl. i 1987 uden folkeskolen afgangs prøve.

- Jeg er den slags der er mere til at bruge mine hænder end være boglig.

Sådan indleder Kim T, der i dag kører truck på et lager fuldtid og laver cirka 350.000 kr om året, et brev om ikke at være god nok.

Kim har nemlig netop fået afslag på familiesammenføring med sin kone Nee, der er fra Thailand. Begrundelsen som er sendt til konen er, at Kim ikke har fået sin 9. klasse afgangsprøve.

Det synes Kim er meget forkert og uretfærdigt, og han har derfor hyret en advokat, der har klaget til Udlændingestyrelsen over afslaget. Kim og Nee vil samtidig gerne høre, hvad du mener om sagen. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Da jeg så havde haft min sidste skoledag startede jeg som fejedreng og gik derefter i lære som lastvognsmekaniker.

- Det tog 3½ år. I kan selv se mit svendebrev.

- Jeg havde for resten engelsk og dansk og matematik.

- Jeg har arbejdet lige siden og har aldrig fået noget fra det offentlige.

- Men det er åbenbart ikke godt nok, at være uddannelse som lastvognsmekaniker, skriver Kim, der også kan fortælle at Nee og han mødte hinanden igennem nogle venner, da han var på ferie i Thailand i 2017, og at han var nede og besøge hende igen i 2018.

Hun tjener faktisk mere end mig

- I 2019 kom hun på besøg i Danmark på ferie, og senere på året, kom hun igen og vi blev gift i november.

- Hun er uddannet inden for Computer Science og arbejdet som manager of Management Information Systems (MIS) division, og hun regner med at bruge de her kompetencer i Danmark, skriver Kim, men hvad tænker du?