Truck-Kim: Vil have svar om konen

Udlændingestyrelsen gav i juli afslag til Kims kone, fordi han ikke selv kunne bevise, at han kunne dansk på et tilfredsstillende niveau. Så gik han til danskprøve i august og bestod - men venter stadig på svar

- Nu har jeg bestået Dansk G.

- Det gjorde jeg d.14/8 2020.

- Så nu har jeg gjort alt det, de har bedt om.

Sådan indleder Kim T. et brev til nationen! om den usikre og utrygge situation, han og konen sidder i - og har siddet i - siden midten af juli.

Gik ud af skolen og blev fejedreng

Du husker måske det brev, Kim - som arbejder som truckfører - skrev, da hans kone havde fået afslag på familiesammenføring, fordi han ikke kunne bevise, at han kunne dansk på et tilfredsstillende niveau. Et brev, der skabte en del debat på nationen!:

Sådan så afslaget ud - så nu har Kim taget en Danskprøve

Synes ikke det kan passe

Og nu hvor han så har bestået den prøve, så forstår han ikke, at myndighederne kan være så længe om at behandle hans sag. Konen har nemlig fået at vide at hun skal rejse ud af Danmark senest på lørdag. Nationen! har bedst Udlændingestyrelsen svare på, hvornår de kan afgøre sagen, og deres svar kan du læse nedenfor. Kims brev fortsætter nemlig således:

Prøvebevis og prøve. Screenshot

- Det er svært at få klare svar, og jeg synes ikke, det kan passe, at jeg - som er dansker - ikke kan få familiesammenføring, skriver Kim, der gik ud af Vestre Skole i Grenaa i midten af 9 kl. i 1987 uden folkeskolens afgangsprøve - og begyndte som fejedreng.

Siden kom han i lære som lastvogns-mekaniker, og i dag arbejder han som truckfører.

Vi udsætter udrejsefristen til lørdag

Nationen! har spurgt Udlændingestyrelsen, om Kims kone kan få lov til at blive i Danmark, mens de kigger på hans sag igen, og de oplyser, at den ikke har modtaget nogen orientering om en bestået danskprøve:

- Men (vi har) modtaget en anmodning om udsættelse af udrejsefristen.

- Styrelsen har besluttet at udsætte udrejsefristen til den 3. oktober for at få afklaret, om betingelsen vedr. danskkundskaber nu er opfyldt, og dette er den herboende ægtefælle orienteret om.

Demo i morgen

- Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at genoptage sagen, skriver Udlændingestyrelsen.

I morgen, tirsdag, er der demonstration mod de danske familiesammenføringsregler på Christianborg Slotsplads kl. 17.00 - hvor bl.a. Rosa Lund (Enhedslisten), Andreas Steenberg (Radikale Venstre) og Sikandar Siddique (Frie Grønne) taler