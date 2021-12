Truede småpiger: I får to dage

- Lovligt eller ej, vi lever desværre i en tid, hvor mange har svært ved at kende forskel på dit og mit, og overfald sker.

- Derfor kan overvågning jo være nødvendigt og meget hjælpsomt.

- Fedt at du giver tøserne en chance, håber de lærer af den ...

- Der er ingen undskyldning for at stjæle, men, hvad skal de unge få tiden til at gå med i lille Vamdrup?

Lærestreg: Flov butikstyv har betalt

To dage - ellers får politiet min video

Sådan skriver Laila R. i en af de 47 kommentarer, der er skrevet om et lyskæde-tyveri på Facebook-siden for Vamdrup. Et tyveri, der foregik 8. december og blev filmet af et overvågningskamera.

Ejeren af kameraet og lyskæden ville nemlig meget gerne have sin kæde retur - og havde derfor truet gerningsmændene - to unge piger - med at sende videoen til politiet, hvis ikke de satte lysene op igen:

- Kære I to piger.

- Jeg tænker ikke det er særlig gennemtænkt af jer, når nu der er overvågning.

- Jeg forventer i hænger mit julelys tilbage på træet,

De skulle ikke slippe afsted

- I får to dage, og ellers får politiet min video. God jul, skrev ejeren på Facebook, og det virkede. Kæden er nu tilbage igen - dog på et forkert træ:

- Det var jo tøsestreger, og de er jo ikke ret gamle. Jeg synes bare ikke, de skulle slippe afsted med det her.

- For hvad stjæler de måske så næste gang, siger lyskædeejeren til den lokale avis Jydskevestkysten, men hvad siger du?

