Truer 100.000 uvaccinerede med fyring

Den britiske regering kræver nu, at samtlige 1,2 millioner ansatte i sundhedssystemet er vaccineret. Der er 103.000 uvaccinerede, der nu frygter for deres job

- Kun dem, der kan vise, at de er fuldt vaccineret mod covid-19, kan arbejde hos os.

- Vi skal forebygge og beskytte patienter i NHS (det britiske sundhedssystem, red.), beskytte kolleger i NHS og selvfølgelig beskytte NHS selv.

Det positive valg

- Vi har valgt, at kravet først skal træde i kraft 12 uger efter parlamentets godkendelse, hvilket giver tid til, at kollegerne kan træffe det positive valg at beskytte sig selv og dem omkring dem.

- Og tid til at planlægge arbejdet.

Skal gælde fra april

Sådan siger den britiske sundhedsminister, Sajid Javid, ifølge Sky News i dag - hvor han også sætter en deadline for de uvaccinerede, der får frem til april til at blive vaccineret.

Dermed følger Storbritannien efter Frankrig, der i sommer vedtog et vaccinationskrav for sundhedsansatte og brandfolk gældende fra september, og USA, der vil have, at alle 17 millioner ansatte, der har patientkontakt, skal være vaccineret (eller kunne fremvise vise negative tests) inden 4. januar.

Jeg siger op

Men ganske mange er imod - bla. Colin Lord, ortopædkirurg, der har fået 2500 likes på avisen Dailymails side for denne kommentar:

- Har aldrig følt behov for at kommentere noget før i dag.

- Som ortopædkirurg, der har arbejdet for sundhedssystemet i over 20 år nu, forbliver jeg uvaccineret.

- To grunde til dette.

- For det første havde min søster en alvorlig bivirkning af sin vaccine og er blevet efterladt med nerveskader i det omfang, hun nu ikke er i stand til at gå uden hjælp. Vi forsøger stadig at finde en løsning på hendes knibe.

- For det andet har jeg allerede haft covid, så jeg vil allerede have opnået en vis grad af naturlig immunitet.

Tvangsvaccination er uacceptabelt

- Men er der ikke taget højde for dette? Nej, desværre.

- Og derfor vil jeg, hvis dette forslag går igennem, forlade NHS inden jul og koncentrere mig om mit private arbejde fremover.

- Jeg har meget ondt af de mange dejlige NHS-patienter på min venteliste, som jeg ikke vil være i stand til at behandle, men tvangsvaccination er en streg i sandet, jeg simpelthen ikke kan være enig i.

- Jeg kender mange kolleger, både vaccinerede og uvaccinerede, som har det samme, skriver Colin L.

Gælder kun frontpersonale - og nogle kan fritages

Nationen! har de seneste dage modtaget flere henvendelser fra patienter i det danske sundhedssystem, som godt kunne tænke sig, at samme krav blev indført i Danmark. Bl.a. fortæller Lasse, der sover i respirator hver nat på et dansk hospital, at han er dødsensræd for at blive smittet.

- Men vi må ikke få at vide, om vores hjælpere er vaccinerede, siger Lasse til nationen!.

Det britiske vaccinationskrav vil - hvis det bliver vedtaget - ikke gælde personale, der ikke har ansigt til ansigt-kontakt med patienter, og heller ikke dem, der er medicinsk fritaget, men hvad tænker du?