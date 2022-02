Truer Putin med sutsko

Energiselskaberne Seas og OK får i disse dage opkald fra kunder, der ikke vil have russisk gas. Og 76 procent af 22.000 læsere synes også at Europa skal stoppe gas-importen. Men er du er klar til at undvære gas - og fryse i sutsko og vintertøj indendørs for Ukraine?

- Vi varmer med gas, men vi er klar til at undvære!!

- Kriser rammer desværre alle.

- Så må vi løse det på en anden måde.

En måned i vinterfrakke i stuen

Sådan skriver Kirsten L. i en af de cirka 500 kommentarer, der i dag er skrevet på Ekstra Bladets Facebook om de store mængder russisk gas Danmark importerer for tiden. Gas, mange kunder hellere vil undvære pga af invasionen i Rusland. Gas, som Rusland tjener tykt på:

Klar til at lukke for russisk gas

- Det blir' en kold omgang for nogle af os. Men der skal gøres dét, der skal gøres, skriver Jesper B. Og Lars er klar med vinterjakken:

- Man kan ikke lave sanktioner uden at det også koster os.

- Jeg tænker, at jeg godt kan klare at gå rundt med en vinterfrakke indendørs den måned, således at dansk industri først og fremmest får, hvad de har brug for.

Og så finde på noget til næste vinter

- Dernæst har et samlet EU syv måneder indtil det bliver koldt igen til både at øge egen energiproduktion, indføre energibegrænsede tiltag og finde andre markeder, skriver Martin F. i en anden kommentar, mens Lars J. ikke kan forestille sig et liv uden den russiske gas.

Ifølge Energistyrelsen er 75 procent af den gas, vi bruger i DK lige nu importeret. Og næsten halvdelen af den importerede gas, kommer for tiden fra Rusland:

Russisk trussel: Fordobler pris på gas

- Så kan alle husejere med gasfyr, fryse ihjel, mens deres hjem rådner op af kulde og fugt.

- Mange fjernvarmeanlæg, kører stadig på gas. Firmaer og fabrikker er afhængige af gas, så de går konkurs, for at producere....

- Det er sgu ikke helt gennemtænkt det der, skriver Lars.

Raser mod regeringen: - Riv Gazprom-kontrakt over

Kunder ringer hver dag

Energiselskabet OK har mange gaskunder, og her har man fået nogle få henvendelser fra kunder, der ikke vil have russisk gas. Og Morten Kidal, presseansvarlig i Andel-koncernens energihandelsselskab SEAS-NVE, fortæller også om kunder, der raser over invasionen:

- Vi kan mærke stigende opmærksomhed omkring emnet – det fylder noget hos vores kunder, og der kommer dagligt henvendelser.

Vi vil ikke have russisk gas

- Men foreløbig er det en lille andel af de samlede henvendelser til vores kundeservice, der drejer sig om russisk gas.

- De kunder, der ringer, spørger, om man kan vælge russisk gas fra som forbruger, og om forsyningen af gas er truet, skriver SEAS-NVE til nationen!