Truer Sportmaster med landsdækkende sko-demo: Giv den gas

Sportmaster siger nu undskyld, og kalder det en fejl, at der blev snittet i usælgelige sko, før de blev lagt i containeren. Men Josefine demonstrerer alligevel, og i morgen, er der lagt op til demo'er over hele landet

- Et billede af mig selv vil jeg gerne give jer af support.

- Giv den gas i morgen.

Vil egentlig gerne have et svar

Sådan skriver Tanja A i en af de meget få kommentarer, der foreløbig er skrevet om den 'sidde-foran-Sportmaster-med-et-papskilt-aktion', Josefine fra Holbæk har arrangeret over hele landet i morgen sammen med superskralderen Fabian Vennekilde.



Josefine - som faktisk er tyvstartet, som du kan se på billedet - var en af de piger, der for snart to uger siden fandt en mængde kniv-ødelagte sko i Sportmaster Outlets container. Og hun demonstrerer, fordi hun synes de forklaringer på de snittede sko kædens direktør indtil videre er kommet med, er ubrugelige:

Piger fik chok: Gik om bag Sportmaster

Sportmaster efter shitstorm: Vi snittede i skoene

Sportmaster: Der er sket en beklagelig fejl

- Jeg sidder foran Sportmaster, fordi jeg egentlig gerne vil have er svar på, hvorfor de sko blev ødelagt.

- Jeg synes ikke vi fik et ordentligt svar, siger hun i videoen som du kan se ovenfor, og nationen! har bedt Sportmasters direktør om at kommentere aktionen. Og i det svar optræder der nu ord som 'fejl' og 'undskyld':

- Lad mig slå fast.

- Det er ikke i orden at skære i eller på anden måde beskadige brugbare varer, som kan gøre gavn.

- SPORTMASTER vil bidrage aktivt til mindst muligt spild.

Vi undskylder

- Vi undskylder. Brugbare sko skal ikke gå til spilde.

- I Holbæk, hvor tre piger har fundet flere sko i en container, ser det ud til, at der er sket en beklagelig og rigtig ærgerlig fejl og at vores interne retningslinjer for overskudsvarer ikke er fulgt.

- Sko der ikke er par og har forskellig størrelse eller er højre/højre og som ikke egner sig til at blive givet væk til velgørenhed, skal smides ud, men ikke beskadiges.

- Det er en skam, når og hvis brugbare sko er gået til spilde og det er vores politik, at det ikke sker.

Alle butikker skal opdateres på retningslinjerne

- Det er vigtigt for SPORTMASTER, at brugbare varer kommer til glæde og gavn, og der er nu iværksat to konkrete aktiviteter, der skal hindre, at brugbare varer går til spilde.

- Før det første sendes en opdatering af de interne retningslinjer ’Regler for bortgivning/bortskaffelse /returnering af varer der af forskellige årsager ikke kan sælges’ til alle butikker og det sikres, at alle butikkerne er opdaterede på retningslinjerne.

Gav otte sække sko til psykiatrisk afdeling I år har SPORTMASTER givet otte sække med sko, der er ikke har kunnet sælges, til velgørenhed. Skoene er ikke salgbare sko fra vores outlet i Holbæk. Her samles sko fra hele landet, når de gentagne gange er forsøgt solgt i butikkerne. I outlettet sættes skoene yderligere ned og forsøges solgt til stærkt reducerede priser – helt ned til 40 kr. Så der er en lang række af salgsaktiviteter, der skal reducere spild. Til sidst gives skoene til velgørenhed. De otte sække med ikke salgbare sko, blev doneret til en psykiatrisk afdeling i hovedstadsområdet. Når det sidste outlet lukker, skal butikkerne lokalt håndtere fremtidige donationer. Det er også en af grundene til, at vi indskærper vores retningslinjer for bortgivelse, og har udpeget en central person, der skal hjælpe butikkerne med dette. De organisationer der kan gives til ifølge de interne retningslinjer er: Kirkens Korshær Røde Kors Dansk Flygtningehjælp Folkekirkens Nødhjælp Mødrehjælpen Frelsens Hær Blå Kors Modtager kan også være kommunen, som butikken ligger i. Kilde: SPORTMASTER Vis mere Luk

Det er fantastisk at de unge kæmper

- For det andet har SPORTMASTER udpeget en central koordinator, der kan svare på spørgsmål og hjælpe butikker med, hvordan de kan give varer til velgørende formål.

- Jeg synes, det er fantastisk at de unge kæmper for klimaet og den grønne dagsorden.

- Det er vigtigt, det flytter dagsordenen og det inspirerer virksomheder som os til hele tiden at vurdere, om der er noget, vi kan gøre bedre, siger Sofie Lindahl-Jessen til nationen!, og lover, at man - hvis der kommer demonstrationer ved butikkerne - vil tage venligt imod de unge.