Truer USA: Verden ændrer sig

De er trætte af den magt USAs valuta, dollaren, har. Og nu snakker rasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika om at droppe dollaren og handle i egne valutaer

- Nogle lande vil reducere brugen af dollaren i deres egne økonomier.

- Det handler om at have et skjold mod international finansiel turbulens.

Sådan sagde Zongyuan Zoe Liu fra den amerikanske tænketank Council on Foreign Relations i går til den anset franske avis LeMonde om de emner, han forventede kom på dagsordenen når Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika holder topmøde i dag.

Og han fik ret.

Mere handel i lokale valutaer

Den første tale fra værtslandet Sydafrikas præsident indeholdt nemlig den her dårlige nyhed for USA:

- Vi er bekymrede over, at globale finansielle systemer og betalingssystemer i stigende grad bliver brugt som instrumenter til geopolitisk strid.

- Globalt økonomisk opsving er afhængig af forudsigelige globale betalingssystemer og velfungerende bankvirksomhed, forsyningskæder, handel, turisme og finansielle strømme.

- Vi fortsætter diskussionerne om praktiske foranstaltninger til at lette handels- og investeringsstrømme gennem øget brug af lokale valutaer.

- Verden er under forandring, sagde Cyril Ramaphosa, der også kom ind på at vesten sidder for tungt på internationale institutioner.