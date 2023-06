Truet: Hadet flyder over

Den australske regering har fået nok af twitter-had. De truer nu firmaet med dagbøder på over 5 millioner kroner

- Twitter ser ud til at fejle.

- Platformen bliver i stigende grad brugt til at sprede had.

- eSafety har modtaget flere klager over onlinehad på Twitter i de sidste 12 måneder end nogen anden platform.

- Faktisk handler næsten hver tredje af de klager, eSafety modtager om onlinehad, om Twitter.

Hvad gør de faktisk?

Sådan skriver Julie Inman Grant, Australiens regeringsudnævnte online-sikkerhedskommissær, i et indlæg om den advarsel hun har sendt til Twitter. En advarsel, der kan ende med at koste firmaet dyrt.

- Jeg vil gerne vide, hvordan Twitter håndhæver deres politik for hadefuld adfærd.

- Og hvor mange af de konti, der tidligere er blevet forbudt på grund af had, der er blevet tilladt igen.

- Derfor har jeg sendt en juridisk meddelelse til Twitter i henhold til Australiens Online Safety Act, og krævet svar på, hvad de faktisk gør for at forhindre onlinehad i at sprede sig, fortsætter kommissæren.

Ifølge The Guardian risikerer Twitter - hvis de undlader at svare inden 28 dage - at blive straffet med dagbøder på 700.000 dollars, men hvad siger du?