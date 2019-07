Truet med inkasso: 76-årige Teddy gider ikke 'Gør det selv'

- Undskyld, at jeg hiver fat i jer på Ekstra Bladet, men jeg har simpelthen brug for hjælp.

- Gør Det Selv-bladet truer med at sende mig til inkasso, hvis jeg ikke betaler næsten 600 kr, men jeg har ikke bedt om at få det blad og jeg vil ikke betale.

Kan godt huske de ringede

Sådan lyder det fra Teddy F, der forleden kontaktede nationen! for at få hjælp til at komme ud af Bonniers abonnements-kløer.

Teddy - som er med på at han ikke er verdens dygtigste til at bruge computer eller andet moderne teknik - er nemlig ikke sådan en, der selv hamrer søm i. Helst vil han bare passe sig selv.

Hans klage – som nationen! har bedt Bonnier, som udgiver Gør Det Selv-bladet om at kommentere – fortsætter derfor således:

Andre har mere brug for det blad

- Jeg kan faktisk godt huske, at jeg blev ringet op af en ung pige, der snakkede og snakkede om det her fantastiske blad.

- Men jeg kan absolut ikke huske, at jeg sagde ja til et blad, der kostede penge – faktisk kan jeg huske, at jeg bad hende om at ringe til nogle andre, der måske har mere brug for den slags end jeg har.

- Jeg fatter ikke at den slags er lovligt, og nu truer de mig med inkasso, hvis jeg ikke betaler, sagde Teddy, der har fået hjælp af en ven til at sende mail og foto.

Teddys dag er slettet

Hos Bonnier er man en smule ærgerlige over, at Teddy F ikke har taget kontakt til dem, før sagen nåede til inkasso-truslen, men nu lukker de sagen:

- Jeg har slettet sagen og skrevet til Teddy, både via brev og mail.

- Jeg har endvidere sørget for, at han ikke bliver ringet op af vores sælgere, med mindre han via deltagelse i konkurrencer giver fornyet tilladelse til kontakt.

- Vi havde naturligvis gerne set, at han havde kontaktet os direkte, og gerne før, at sagen var nået så langt.

Vi fastholder ikke kunder der ikke accepterer

- Vi har ingen interesse i at fastholde kunder, der ikke har accepteret et tilbud.

- Desværre er sagen nu så gammel, at samtalen ikke længere kan aflyttes i forhold til GDPR-forordningen, skriver Pia fra kundeservice, og det er Teddy F. glad for.