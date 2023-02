Trump vil forhandle med Putin

- Jeg synes USA burde forhandle en fred mellem de to lande.

- Det her skal stoppe, det skal stoppes nu, og det det bliver jo bare ved og ved, hvis vi bare leverer.

Der skal ikke sende særlig meget

- Jeg synes ikke, der skal sendes særligt meget.

- De burde forhandle om fred i stedet for.

Sådan svarede ex-præsident Donald Trump, da han i går blev interviewet af radioværten Hugh Hewitt - og skulle svare på spørgsmål om USAs militære støtte til Ukraine og om USA burde lytte til Zelenskyjs ønsker og sende F-16-jagerfly.

I sidste uge blev USA og en række EU-lande - efter et meget langt forløb - enige om at sende kampvogne til Ukraine, og den succes har fået landets ledelse til at lancere ønsket om F-16 fly.

Joe Biden afviser Zelenskyjs store ønske

Europas brøkhjælp

Joe Biden har foreløbig afvist at sende fly - det samme gør Trump, der faktisk mener at USA hjælper alt for meget i Ukraine, set i forhold til hjælp Europa yder.

- Europa skal gøre meget mere.

- De yder en meget lille brøkdel af det, vi gør, siger Trump, og nævner at USA har bevilget hjælp til Ukraine for 107 milliarder dollars - eller over 700 milliarder kroner, mens EU-landenes hjælp ifølge EU-Kommissionen løber op 370 milliarder kroner.

