Trump vil hjælpe Polen: Seks atomkraftværker

På et møde mellem Donald Trump og den polske præsident, Andrzej Duda, blev der onsdag indgået en aftale om amerikansk teknologi til nye atomkraftværker i kul-landet Polen

- Godt nyt.

- Så kan vi slippe af med kul på sigt.

Fredelig anvendelse af atomenergi

Sådan skriver Tomas P. i en kommentar på polennu.dks Facebook-profil om de polske planer om at droppe kul og bruge CO2-fri atomenergi. Landet får i dag mere end 70 procent af sin energi fra især russisk kul, men i samarbejde med store kernekraftlande som Frankrig og USA vil landet nu bygge seks nye reaktorer.

I sidste uge havde den polske klimaminister, Michał Kurtyka, ifølge polennu,dk en videokonference med William Magwood, der er generaldirektør for OECD’s Nuclear Energy Agency (NEA), og i går meddelte Det Hvide Hus, at Donald Trump og Polens præsident, Andrzej Duda, havde indgået en aftale.

Donald Trump og den polske præsident, Andrzej Duda, mødtes i går. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

- Polen stræber ligesom De Forenede Stater efter fredelig anvendelse af atomenergi.

Superklogt - rigtig dårligt

- De Forenede Stater og Polen er derfor i færd med at indgå en bilateral civil nuklear aftale, der gør det muligt for Polen at gå videre med opførelse af store atomkraftværker med amerikansk teknologi, lød det i en udtalelse fra Det Hvide Hus i går, men på polennu.dks Facebook-profil er meningerne delte:

- Superklog beslutning.

- Atomkraft er helt klart den reneste energiform.

- Dog skal der findes en klog løsning på affaldsproblemet, skriver Alex J. således, mens Wanda S. er helt uenig:

- En rigtig dårlig beslutning, når der er andre alternative muligheder som sol- og vindenergi, skriver Wanda.

Storbritannien og Frankrig - men ikke Danmark

I Storbritannien overvejer regeringen at støtte et stort atomkraft-projekt med Rolls-Royce i spidsen, og i Frankrig er det statslige energiselskab blevet bedt om renovere en del af de gamle reaktorer. I Danmark har Dan Jørgensen meddelt, at atomkraft ikke kommer på tale.

