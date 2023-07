Trussel fra naboland: Fjern den

- Vores holdning er klar.

- Så længe OTP Bank ikke er fjernet fra den liste, vil Ungarn ikke godkende flere EU-penge til våbenleverancer til Ukraine.

De går over grænsen

- Vi gør i forvejen alt hvad vi kan for at hjælpe Ukraine. Og ungarere betaler prisen for en krig, de ikke har del i.

- Når reaktionen (fra Ukraine red) så er, at de blacklister vores største bank, så går de over grænsen.

Det er den her placering, Ungarn vil have fjernet. Screenshot: sanctions.nazk.gov.ua/en/sanction-lists/

Har datterselskaber i Rusland

Sådan lød det ifølge Budapest Times i går fra Ungarns udenrigsminister Peter Szijjarto om de milliarder af kroner EU-landene gerne vil donere til Ukraines forsvarsindsats.

Og den liste den ukrainske regering fører over firmaer, de mener er med til at finansiere Putins krig. En liste, der altså inkluderer den ungarnske storbank OTP.

Dåsemajs og Marabou

Listen inkluderer også dåsemajsgiganten Bonduelle og firmaet Mondelez, der bla, står for Marabou og Daim. Årsagen: Firmaerne driver forretning i Rusland.

Dårlig smag: Hamstrer Marabou

- OTP Bank, der er grundlaget for den internationale finanskoncern OTP (OTP Group), er en af markedslederne for finansielle tjenesteydelser i Central- og Østeuropa, ifølge data fra Budapest Stock Exchange.

- OTP Bank har datterbanker i Rusland, Ukraine, Kroatien, Slovenien, Slovakiet, Montenegro og Rumænien, skriver den ukrainske regering på deres liste, men hvad synes du?