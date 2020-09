Tusind likes i minuttet: Hvem vinder?

Kigger man på de meningsmålinger medierne i USA har lavet om, hvem der vandt eller klarede sig bedst i den første præsident-duel mellem Trump og Biden, er der ingen tvivl.

CNNs måling viser - ifølge New Tork Times - at Biden vandt 60-28, Data for Progress måling viser en Biden-sejr på 51-39 - og CBSs måling viser at Biden vandt 47-40.

Her får ordstyrer nok af Trump

1000 likes i minuttet

Og på Twitter - som ellers er Trumps hjemmebane - ser Biden også ud til at vinde. Et tweet om aftenens debat, hvor man kan høre Biden bede Trump om at 'holde kæft' har på fire timer fået mere end 181.000 likes.



Samtidig har Twitter-præsidentens pt. mest aktive tweet - ét der går på, at Biden i debatten ikke ville love 'lov og orden' - fået lige over 115.000 likes på to timer.



Men kan man bruge popularitet på twitter til noget?