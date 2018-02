Tusindvis vil høre Kræftens Bekæmpelses foredrag om cannabis

Sidste år dukkede 50-100 personer op, hver gang Kræftens Bekæmpelse holdt foredrag om alternativ behandling og cannabis. Men Lis er for svag til at deltage, så her kommer de vigtigste plancher

- Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så, at Kræftens Bekæmpelse nu arrangerer et foredrag om cannabis og cancer i Roskilde i marts.

- Desværre er jeg selv for syg til at deltage, men hvor er det dog positivt, at den store forening nu går aktivt ind og hjælper patienter, der har spørgsmål om cannabis.

Den cannabis jeg bruger er ulovlig

- Jeg har selv haft gode erfaringer med cannabis, men den jeg har brugt - og bruger - har jeg købt ulovligt.

- Vil Kræftens Bekæmpelse mon fortælle os, der ikke kan deltage i foredraget, hvad de anbefaler.

Dejlig positiv henvendelse

Sådan skriver Lis M i et brev til nationen! om at være ramt af cancer - og interesseret i at høre om cannabis.

nationen! har på Lis' vegne derfor kontaktet Nanna Cornelius, cand.scient.Molekylærbiologi, Ph.d og projektleder for Alternativ Behandling, og bedt om at se de plancher, der bliver vist til foredragene.

- Det var da en dejlig positiv henvendelse.

- Kræftens bekæmpelse beskæftiger sig meget med cannabis og bare i 2017 holdt vi tæt på 40 foredrag om alternativ behandling og cannabis, skriver Nanna, der - udover de nedenstående foredrags-plancher - også henviser til Kræftens Bekæmpelses store side om cannabis, senest opdateret med fakta om den nye forsøgsordning.

Du kan se plancherne ved at klikke på billederne i fotofeltet nedenfor, men hvorfor tror du, at der er så mange, der gerne vil høre om cancer og cannabis?

Og har du selv erfaring med de to ting?