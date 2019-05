Tv-vært raser mod dyrevenner: Skam jer

- Disney-natursyn af værste skuffe ...

- Kom nu ud i virkeligheden!

Livet er grimt

Sådan skriver Thomas H. i en kommentar på Stiften.dk om de dyrevenner, der samler ællinger fra Aarhus å ind i bure, så byens måger ikke kan spise dem. Foreløbig er det lykkedes Dyrenes Beskyttelse at samle otte ællinger ind i bure, og ællingerne er hjemme hos lokalformanden de næste tre uger.

- Livet kan være grimt, men kære dyreværn, brug nu tiden på dyr i nød.

- Ellers afliv mågeungerne (de er også forsvarsløse, men nemme at få fat i) eller skyd mågemor og mågefar, så slipper vi af med dem alle sammen

Måger spiser også fiskebørn

- PS. Mågerne spiser også små uskyldige fiskebørn, skriver Ib J. i en anden kommentar, og tv-værten Sebastian Klein er her til morgen også gået ind i debatten. Han synes nemlig heller, at mennesker skal blande sig dyrenes liv:

- At bruge tid og energi på at redde naturen fra naturen er i mine øjne er frygteligt spild af tid og ressourcer samt ikke mindst et skræmmende mangel på fokus på de reelle problemer, som naturen og biodiversiteten står over for.

- Dyrenes Beskyttelse bør vitterligt skamme sig, skriver Sebastian i et Facebook-opslag, der er lagt på torsdag morgen:

Peter så ælling blive spist af måge: meget ubehageligt

Stiften har også talt med Peter K., der forleden så, hvordan mågerne gnaskede løs på ællingerne, og han syntes absolut ikke, det var rart.

- Det var faktisk også en meget ubehagelig oplevelse.

- Nede i åen kunne man se andefar og andemor svømme fortvivlede rundt i forgæves søgen efter deres forsvundne afkom, siger Peter, men hvad siger du?