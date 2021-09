TV2s løfte: Det ligger fuldstændig fast

- Når TV2 overtager rettighederne til DBU landskampe - er der så garanti for at kampene vises på TV2?

- Og IKKE på TV2 Play - der er betalingskanal - eller på TV2 Sport eller TV2 Spxrt?

- Det er jo tilvalgskanaler på eks YouSee?’

Det ligger fuldstændig fast

Sådan skrev en nervøs Peter S. forleden til nationen! Peter er nemlig en af de mange danskere, der ikke har Kanal 5 i sin TV-pakke, og som synes, at 99 kr pr måned for at landskampe via Discovery Plus er lige i overkanten.

99 kr.: Licensbetaler stiktosset

Sure seere: DBU beklager

Peter blev derfor lettet, da han her på nationen! kunne læse, at TV2 fra 1. januar sender landskampe. Men så ville han alligevel gerne have sikkerhed for, at TV2 nu ikke lavede en betalingsløsning. Og derfor bad han nationen! skaffe et svar - og gerne en garanti - fra TV2. Og den kommer her:

Det bliver vist på hovedkanal

- Ja, det ligger fuldstændigt fast, at Danmarks A-landskampe i fodbold vises på TV 2s hovedkanal (og også på TV 2 PLAY), skriver TVs redaktør for TV 2 Kommunikation og Marketing nemlig til nationen!

Kantanr Gallup måler seertal i Danmark, og de kan her til formiddag fortælle, at mens der var under en halv million seere i snit til landskampene mod Skotland og Færøerne, så kiggede 608.000 seere i snit med i går.

De næste fire landskampe - vises også på Kanal 5, men så overtager TV2. Tror du det betyder flere seere?