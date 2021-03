Tvangsadopteret og lykkelig

Er 30 tvangadoptioner på ét år for mange, for få eller passende? Nye tal skaber voldsom debat

- Jeg blev tvangs-bortadopteret i 1969 og både min biologiske mor og jeg er lykkelige for at det blev løsningen.

- Jeg ville da gerne have indgået i en undersøgelse - om det er godt eller skidt. Undrer mig over, at jeg aldrig er blevet kontaktet om det.

- For mit vedkommende har det været 100% godt og det synes mine biologiske søskende også, på mine vegne.

Lykkelig over at blive fjernet fra mor

Sådan skriver Ulla S i en af de 506 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den stigning i antallet af tvangsadoptioner, der er sket de seneste år ifølge Ankestyrelsen.

Sidste år blev i alt 30 børn tvangsbortadopteret - 9 flere end i 2019 og 20 flere end i 2018. I 2016 blev kun ét barn tvangsadopteret og Ulla, undrer sig faktisk over at tallene er så lave:

- Det lyder af lidt, at kun 30 børn er blevet tvangsadopteret sidste år, skriver hun, og Jeanet K. deler også ud af egen erfaring i den lange kommentarspor:

- Jeg er et af de børn der er lykkelig over at jeg blev fjernet fra mit biologiske ophav.

- Det gav mig en ny og meget bedre chance i det her liv.

- Traumatisk ja, men alternativet havde været værre!

- Jeg har klaret den og har brudt mønsteret, skriver Jeanet K..

Jeg ville gerne have været adopteret

Camilla F. kunne godt have tænkt sig at være adopteret - men hendes plejefamilie fik ikke lov:

- Der er så mange der skriver det er synd for børnene?

- Hvad måler I det ud fra?

- Jeg er af den fulde overbevisning, at havde mine plejeforældre fået lov til at adoptere mig, som de søgte om igen og igen for at skåne mig, så havde jeg ikke idag haft en bagage fuld af tunge og altødelæggende oplevelser fra barndommen.

- Der er en naturlig grænse for, hvor meget hjælp en familie/biologisk forælder kan blive tilbudt.

- På et tidspunkt når manglende accept og samarbejdsvilje, svigt og handlinger et niveau, hvor det vurderes så skadeligt for barnet, at der ikke er andre muligheder end bortadoption.

11428 børn er anbragt - koster 4 milliarder

- Og med min erfaring så er linen MEGET lang, skriver Camilla F.

Ifølge Danmarks Stastistik er der anbragt over 10.000 børn og unge. Seneste tal fra 31. december 2019 siger 11.428. Ifølge samme opgørelse brugte det offentlige næsten 4 milliarder kroner på anbringelser.