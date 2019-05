Tvunget til Sjælsmark: Flygtninge-familie skal efterlade katten udenfor

De har haft asyl fra 2012 til 2016, og de kan ikke udsendes til Iran. Alligevel mener myndighederne at Parhan, Younes og Idris skal bo på Sjælsmark. Og at deres katte skal blive udenfor hegnet.

- Hej Ekstra Bladet.

- Vi har virkelig brug for hjælp, for den måde måde vagterne på Sjælsmark har taget imod os på i dag er meget hård.

- De vil for det første ikke lade mig og min søn Parhan bo sammen med min bror Idris.

- Og de siger, at vi skal efterlade vores katte, som vi har haft i fem år, udenfor hegnet.

Rigsadvokaten siger vi ikke kan sendes ud

Sådan lød det tidligere på dagen i nationen!-telefonen fra Younes M, der sidder foran Udrejsecenter Sjælmark sammen med kæresten, der er rejst med til Sjælland, for at hjælpe den iranske far, hans søn og hans bror med at flytte ind på det udskældte udrejsecenter, som myndighederne mener de skal bo på nu.

De tre - og deres katte - boede eller stille og roligt i Ribe efter at de havde fået opholdstilladelse som flygtninge tilbage 2017. Men pludselig ville de iranske myndigheder have dem udleveret, og Danmark inddrog deres opholdstilladelse og tvang dem til at bo på Ranum asylcenter i Nordjylland. Og der var herfra de i morges blev overflyttet til udrejsecenteret - selv om den danske rigsadvokat har meddelt dem, at de ikke kan tvangsudsendes til Iran:

De sagde vi godt kunne have kattene med?

- Vi forstår slet ikke, at vi overhovedet skal på det her udrejsecenter.

- Og på Ranum sagde de, at vi godt kunne have vores katte med, men da vi kom herover, sagde vagterne at man ikke måtte have kæledyr med.

- Og de sagde også, at vi ikke måtte bo sammen - selv om vi er familie fortæller Younes.

nationen! har spurgt pressevagten på Sjælsmark Udrejsecenter, om det er korrekt, at man ikke må have katte - som man har ejet i flere år - med ind på centeret, og om det er korrekt, at to brødre ikke må bo sammen. Det vil pressevagten ikke svare på, og henviser til Udlændingestyrelsen, der laver reglerne.

Det er ikke os - det er heller ikke os

Udlændingestyrelsen siger dog, at den slags praktiske beslutninger om indkvartering er helt op til operatøren - altså Kriminalforsorgen, som driver Sjælsmark Udrejsecenter - men hvad siger du?