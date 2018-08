Tyrkisk politiker smadrer iPhone - og køber en Samsung

Den tyrkiske præsident Erdogan vil boykotte amerikansk elektronik - og mange tyrkere går skridtet videre og smadrer iPhones for at støtte deres land.

- Hvor intelligente er disse mennesker.

- Ved de ikke, at Samsung bruger Android !!!

- Og tror de at alt handler om Apple?

Sådan skriver Mohammad A på twitter i en af de kommentarer, der tikker ind til de mange videoer af folk, der smadrer iPhones.

Turkish man smashing iPhone while the ki beside him has a @Gap t-shirt on pic.twitter.com/HDc1yfQYQG — Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 16, 2018

Donald Trump indførte fredag sidste uge sanktioner mod Tyrkiet, ved at indføre en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium. Det gjorde han, for at presse Tyrkiet til at løslade den fængslede amerikanske præst Andrew Brunson, som Tyrkiet har tilbageholdt i over to år. Andrew Brunson er sigtet for at støtte terrorister.

Og tirsdag svarede den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, så igen med at meddele, at Tyrkiet vil boykotte alle elektroniske produkter fra USA. Og den melding har fået folk til at smadre iPhones med bl.a. mursten og hammere. Eller trampe dem i stykker, som politikeren Cemal Enginyurt fra partiet MHP, den tyrkiske nationalistiske bevægelse, gør i denne video, hvor han også viser sin nye Samsung-telefon:

Hvad tænker du? Kan man leve uden amerikansk elektronik? Og hvornår har du sidst ødelagt en af dine ejendele i protest?

På Business Insiders Facebook har videoerne fået mere end 200 kommentarer. Den mest populære kommer fra Cihan B:

- Selv om det her er idiotisk, er det et godt symbol på at en nation står sammen.

- Tyrkiet er blevet svigtet af USA, selv om USA har haft store fordele ved et stratetisk samarbejde.

- Og lige meget hvad - Tyrkiet vil ikke stoppe kampen for at blive en stormagt, skriver Cihan.