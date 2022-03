Tys-tys: Kæmpe skattejagt i Nordsøen

- Ministeriet er i dialog med både operatørerne og deres brancheorganisation.

- Det skal i 2022 undersøges, hvad mulighederne er for midlertidigt at øge gasindvinding i Nordsøen.

Må ikke udtale sig offentligt

Sådan skriver Klima-Energi og Forsyningsministeriet til nationen! om et tys-tys-møde mellem ministeriet og danske olie- og gasudvindingsfirmaer, der skal foregå i næste uge.

Mediet Energiwatch har talt med folk, der skal med til eller kender til mødet - folk, der har lovet Dan Jørgensens ministerium IKKE at udtale sig offentligt om indholdet, men dagsordenen er klar:

Danmark har enorme mængder af gas liggende i undergrunden, og når vi vil gøre os uafhængige af gas fra Rusland, der i dag udgør cirka 40 pct. af den gas, der forbruges i Danmark, så skal der tempo på gasudvindingen.

Biden lover store leverancer af naturgas til EU

Samtidig med, at Danmark altså nu vil se på mulighederne for at tømme kæmpe-fund som Svane-feltet (her er vurderingen, at der ligger helt op mod 100 milliarder kubikmeter red.), Xana-feltet og sørge for at kendte felter som Tyra og Hejre-feltet kommer til at levere maksimalt, er andre lande bl. a. Tyskland i gang med at planlægge byggeri store havne, der skal tage imod gas fra USA fra Qatar.

Den amerikanske plan, der blev meldt ud idag, er således at sejle flydende gas, såkaldt LNG, til Europa i store tankskibe. Biden lover at USA i år vil levere 15 milliarder kubikmeter gas eller cirka en sjettedel af Europas årlige gasforbrug, men hvad tænker du?