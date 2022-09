Tys-tys-sygeplejerske: Månedsløn 90.000 kr.

- Tit har jeg tænkt, at jeg ikke orker flere ekstravagter.

- Men så har jeg alligevel lige taget 8 timer mere og måske arbejdet 16 timer i træk aften og nat.

Sådan siger en sygeplejerske, der ønsker at være helt og aldeles anonym når det handler om løn, til Politiken om den vintermåned, hvor hun tjente 90.000 kroner brutto.

60.000 til 75.000 kr

Hun knoklede bl.a. i weekenderne og på et sengeafsnit med corona-patienter. Og så fik hun ligesom mange andre fastansatte udbetalt den økonomiske vinterpakke regeringen afsatte for at fastholde sygeplejerskerne. Så de 90.000 var usædvanligt mange penge, men kvindens månedsløn nåede 60.000-75.000 i andre måneder, hvor hun var på arbejde i 50-60 timer.

Det gad sosu ikke: Sagde op

Millioner til vikarer og overarbejde

Manglen på sygeplejersker - og sosuer - koster dyrt. For en uge siden kom der tal fra Region Nordjylland, der viste at udgifterne til løstansatte er steget fra 11 millioner kr i 2017 til mere end 40 millioner i 2021. Og at 2022 ser ud til at sætte ny rekord. I årets syv første måneder har regionen samlet brugt 34 millioner på sosu- og sygeplejerske-vikarer.

Region Hovedstaden oplyser til Politiken, at deres udgifter til frivilligt ekstraarbejde er seksdobet siden august 2019, hvor der blev brugt cirka 4 millioner på den konto.

Svært at skaffe medarbejdere

Det seneste år - fra august 2021 til og med juni i år - er der således blevet udbetalt i snit 26 millioner om måneden, skriver Politiken