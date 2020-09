Tysk atomaffald: 'Bjerg' ti meter fra grænsen

Tyskland lukker atomkraftværker, og det giver et stort problem med radioaktivt affald. Tyske politikere synes, Harrislee er et godt sted at deponere det, men det synes Bent og flere borgmestre ikke

- Harrislee Byråd fik for et år siden en garanti for, at der ikke skulle deponeres atomaffald i deres kommune.

- Men nu er der andre politikere ved magten i Landdagen i Kiel, med en helt anden agenda.

- Der findes ellers rigeligt med sikre tidligere miner i Tyskland, hvor en deponering kunne ske forsvarligt, men nej.

- Det skal nu deponeres på en mark mindre end 10 meter fra den danske grænse i Padborg.

Danmark bliver ramt værre end Tyskland

Sådan skriver Bent T, der er godt og grundigt rasende over det atomaffaldsdepot, tyske politikere er ved at lægge i Harrislee – en by meget tæt på den dansk tyske grænse.

Den lokale nyhedskanal TV Syd - der bragte et indslag om depotet i går aftes - har talt med borgmestre i både Harrislee og Aabenraa, og de er ikke begejstrede. Bents brev - som han håber kan være med til at skabe ramaskrig i Danmark - fortsætter derfor således:

- Lokalpolitikerne føler sig snigløbet.

- Det er 50.000 tons atomaffald deponeres ti meter fra Danmark, da hele tre atomkraftværker over de kommende år skal lukkes ned i Schleswig-Holstein.

Ligner en direkte provokation

- Men vurderes strålefaren og evt. nedsivning til grundvand, vil Danmark blive ramt værre end Tyskland, da afstanden kun er få meter, tillige tæt på et moseområde syd for Padborg og beliggende lige i vindretningen.

- Set fra dansk side kan beslutningen derfor kun ses som en magtdemonstration og en direkte provokation mod danske interesser og skal derfor omgående stoppes, skriver Bent, der også henviser til den debat, der foregår i Flensborg Avis: