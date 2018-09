Tysk diesel-hammer: Nyt filter og bøde for at køre i biler fra 2010

- Hvorfor er det at jeg betaler 500 euro i afgift hvert år for min 3.0 diesel-bil.

- Hvor havner de penge henne?

Tyskland skal redde hele verden

Sådan skriver Em K i en populær kommentar på den tyske avis Bilds Facebook-side om de 4500 kr, ejere af visse diesel-biler ser ud til at skulle betale for at få installeret et nyt miljø-filter.

Og selv om filter-kravet ikke er vedtaget politisk endnu, så føler mange af de tyskere, der bruger diesel til at køre i deres bil, at de er jaget vildt:

- Man kører med diesel i hele verden, men her i Tyskland skal vi åbenbart hele tiden gå forrest og redde verden.

- Sygt, fortsætter Em, og Tina er helt enig:

Men vi skal klare miljøspørgsmålet

- Alle dieselbilister skal nu betale for elitens fejl. Men eliten har fyldt deres lommer, og nu skal vi små betale regningen, skriver Tina mens Gregor t er mere forstående:

- Jeg er ikke overrasket, men lidt skuffet. Det ville iøvrigt have været passende, hvis regeringe havde meldt ud noget tidligere.

- Men lad mig være ærlig: Fordelen ved at køre diesel var faktisk ikke så store, da vi købte vores 4 år siden.

- Og på en eller anden måde, skal vi kunne klare det relaterede miljøspørgsmål, skriver Gregor.

FDM: Forbud kan komme til Danmark

Flere tyske byer er derudover i færd med at indføre forbud for kørsel med dieselbiler, der er købt før 2011. Et forbud træder således i Frankfurt d. 1. februar 2019, og i Stuttgart træder et kørselsforbud for ældre dieselbiler i kraft 1. januar. Her risikerer bilister en bøde på 600 kr, hvis de bliver nappet, skriver FDM, der mener, at forbuddene også kan komme til Danmark:

- Det kan heller ikke afvises, at vi i Danmark kan blive mødt af lignende forbud, siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

