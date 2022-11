Tyskere måber: Vi er allerede verdenmestre

- Er det her samme Qatar som alle skal boycotte fordi de overtræder menneskerettighederne?

- Hvis ja, så er vi allerede verdensmestre (i dobbeltmoral).

Sådan skriver Florian R. i en af de mest populære kommentarer (317 likes) af de i alt ret 531 ret så hidsige kommentarer, der er skrevet på det tyske medie Bilds Facebook-profil om den 15-år lange gas-leveringsaftale, der netop er indgået mellem Qatar og Tyskland.

Store smil: Qatar og Tyskland i kæmpehandel

Var protesterne et skuespil?

Med et amerikansk firma som mellemhandler, skal der sejles 2 millioner tons flydende gas fra den udskældte ørkenstat til havne i Nordtyskland fra 2026. Havne, der lige nu er ved at blive bygget - i skibe, som Qatar også er ved at bygge.

Lyntempo: Tag den Putin

Men ser man videre i de mange kommentarer, så er Florian ikke den eneste, der synes gassen burde blive i Qatar:

Annonce:

- Men menneskerettigheder er tilsyneladende ikke så vigtige for regeringer, når det handler om forretning, skriver Andreas K. og Magnus S. - der også har bemærket at medlemmer af den tyske regering har ført sig frem med de forbudte 'One Love'-armbind - er helt enig:

- Så protesterne til VM var bare skuespil? Ligesom alt andet, skriver Magnus.

Vi kan sælge meget mere gas

Qatars energiminister Saad Sharida al-Kaabie - der forleden kunne annoncere en tilsvarende gas-aftale med Kina, der skal have gas i 27 år - fortæller til Bild, at aftalen er den første nogensinde med Tyskland.

- Vi har arbejdet på forskellige aftaler rundt om i verden i meget lang tid.

- I dag producerer vi 77 millioner tons LNG (flydende naturgas red) årligt. Vi vil øge produktionen til 126 millioner tons LNG om året, siger han, men hvad siger du?

Putins ønske opfyldt