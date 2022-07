Tyskland i krise: Slut med varmt vand

Spareplan i München betyder koldt vand - og kun koldt vand - på de offentlige kontorer. Der bliver også skruet ned for gadebelysningen

- For at vi kommer godt igennem vinteren, er vi nødt til at reducere forbruget af el og varme markant.

- Vi vil opfordre alle til at yde deres bidrag.

Skal reducere forbruget med 15 procent

Sådan lyder det ifølge avisen Bild.de fra den tyske storby Münchens overborgmester Dieter Reiter onsdag - dagen hvor de europæiske gaspriser er stukket helt af.

I forhold til sidste år er gasprisen nemlig steget til det tidobbelte, og Tyskland har ligesom andre europæiske lande sat et mål om at spare 15 procent af forbruget.

Putins pengetank bugner: Hæver soldaterløn

Gas-situationen er topnyhed i Tyskland. Screenshot fra bild.de

Koldt vandt og 19 grader

De ansatte på storbyens offentlige kontorer må ifølge borgmesterens spareplan derfor vænne sig til at vaske hænder i koldt vand. Byens borgere skal vænne sig til mindre gadebelysning, og byens rådhus på Marienplatz vil heller ikke blive oplyst om natten.

Annonce:

- Til vinter bliver der kun opvarmning til max 19 grader - gange og rum, der sjældent bruges opvarmes slet ikke, lyder det ifølge Abendzeitung-Muenchen, der også kan fortælle, at der bliver skruet ned for byens gadebelysning.