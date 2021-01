Uansvarligt: Under al kritik

Corona betyder at gudstjenester nu kun må vare 30 minutter - og at der skal være 7,5 kvadratmeter pr person. I Risskov Kirke har de dog helt aflyst gudstjenesterne

- Fint nok.

- Bare vi kan holde gudstjenester. Det har vi brug for.

- Folkesundhed er også noget mentalt og åndeligt.

Gudstjeneste i en smittetid

Sådan skriver Thomas H i en kommentar på Kristeligt Dagblads facebook-profil om de nye regler for gudstjenester, der betyder, at der fra i dag kun kan deltage cirka halvt så mange som før (arealkravet er hævet fra 4 til syv-en-halv kvadratmeter pr person, ligesom afstandskravet for folk, der ikke er i samme husstand er hævet fra en til to meter).

Og at gudstjenesterne skal foregå uden fællessang og maks må vare 30 minutter.

Corona og folkekirken Der må nu højest være en person pr 7,5 kvadratmeter. Myndighederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger, når man følger deres retningslinjer. Gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og bryllupper må vare højest 30 minutter. Det skal overvejes lokalt, om de skal gennemføres uden fællessang. I stedet kan man for eksempel lade en sanger eller koret synge, eller organisten spille alene. Du kan herunder læse om de gældende retningslinjer, som du skal være opmærksom på, hvis du deltager i gudstjenester og andre aktiviteter i kirken. Forsamlingsforbud Foreløbigt til den 17. januar 2021 lyder det almindelige forsamlingsforbud på maks. fem personer. Det forsamlingsforbud gælder også i folkekirken undtagen under gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkerne kan være åbne for personlig bøn eller reflektion. Også her må der højest være fem personer i kirkerummet foruden personale. Afstandsanbefalinger og arealkrav gælder Når du skal til dåb, begravelse, gudstjeneste eller andet i kirken, er antallet af deltagere bestemt af en afstandsanbefaling og et arealkrav. Hovedreglen har hidtil været, at der skal være fire kvadratmeter pr. person, men er fra 8. januar hævet til 7,5 kvadratmenter pr. person. Det anbefales, at der er mindst to meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip). Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål. Du må sidde tæt med din husstand Man må gerne sidde tæt med personer fra sin egen husstand. Selvom flere personer sidder tættere, må det samlede antal deltagere i forhold til kvadratmeterkravet dog ikke blive overskredet. Gå derfor ikke flere ind i et af kirkens lokaler, end hvad personalet siger er tilladt. Afstanden fra familie til familie skal stadig følge anbefalingen om mindst to meter. Udendørs aktiviteter (dog ikke begravelser og bisættelser) Ved bryllup på kirkens græsplæne, gudstjeneste i det fri eller andre udendørs aktiviteter, gælder forsamlingsforbuddet på fem personer, undtagen ved begravelser, hvor der kan være op til 50 personer. Her gælder afstandsanbefalingerne dog også. Ansatte og frivillige i kirken Denne artikel henvender sig til dem, der deltager i kirkens gudstjenester og andre aktiviteter. Hvis du arbejder eller er frivillig i kirken, kan du finde mere detaljeret information på stiftets hjemmeside og i Kirkeministeriets FAQ. Det vil sige, at der skal være mindst to meters afstand mellem alle deltagere, som ikke er i samme husstand. Ved kirkens udendørs arrangementer, hvor deltagerne hovedsageligt står op eller går rundt, gælder det almindelige forsamlingsforbud på fem personer. Kilde: Folkekirken.dk Vis mere Luk

Thomas har fået ni likes for sin kommentar, men ret mange af de øvrige Facebook-debattører synes ligeså godt man helt kunne droppe at holde gudstjenester:

- Vi er midt i en pandemi på det hidtil mest kritiske tidspunkt.

Uansvarligt og verdensfjernt, skriver Christina A, således og Heidi V. er enig:

- Under alt kritik!

- Hvorfor skal gudstjeneste foregå i en høj smittetid!

- Jeg tror da snart fitnesscentre også vil åbne op så.

Er kirken vigtigere end butikker?

- Hvorfor - det som om hånden bliver holdt over kirker frem for butikkerne, skriver Heidi V.

Risskov Kirke er af de kirker, der trods de nye regler har meddelt menigheden, at man aflyse gudstjenester de næste uger:

Lige nu er det bedst at udsætte

- Der er ellers givet tilladelse til gudstjeneste uden sang og kort prædiken, skriver den utilfredse kirkegænger Inge J på kirkens Facebook, og hun har fået dette svar:

- Hej Inge.

- Præster, menighedsråd og ansatte har sammen vurderet, at det lige nu er bedst at udsætte de to gudstjenester, skriver kirken, men hvad tænker du?