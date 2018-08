Ubegavede bilister: Nyt klagenævn for P-bøder må afvise de fleste

Det er svært at forstå P-reglerne, men det er åbenbart mindst lige så svært at forstå, hvordan, hvornår og hvorfor man kan klage til de det nye Parkeringsklagenævn.

- Det kunne du nok få brug for.

Sådan skriver Nadia E i en Facebook-besked til søsteren Jasmin E om det nye nævn, der siden 1. juli har modtaget klager fra P-bøde-ramte bilister, der ikke mener de skal betale bøden.

Må nok afvise 8 ud af 10 klager

Men inden Jasmin betaler de 175 kroner, det koster at få nævnet til at kigge på en parkeringsafgift, som P-bøder hedder i p-kontrol-miljøet, så er der lige noget hun skal tjekke. For ser man på de 90 andre bilister, der har klaget i nævnets første levetid, så har bilisterne ikke forstået. hvad nævnet kan:

- Seks af de 90 klager er uvist af hvilken grund blevet trukket tilbage.

- Af de resterende klager må nævnet sandsynligvis afvise cirka 80 procent, fordi de ikke opfylder kriterierne, siger advokat Jørgen Pedersen, som på vegne af parkeringsbrancheforeningen har været med til at stifte det nye nævn til Aarhus Stiftstidende, der har fået advokaten til at afsløre, hvilke fejl klagerne har begået.

Nye bøder på private områder som selskabet fastholder

1. Man kan kun klage over p-afgifter, der er udstedt af private selskaber. Dvs at kommunale P-vagter går fri.

2. Man skal have klaget - og fået sin klage afvist af det private selskab - før man kan klage. Det er dog i orden at klage, hvis p-selskabet ikke har svaret på en klage i løbet af tre måneder.

- Klagenævnet kan kun behandle klager over p-afgifter, som er udstedt den dag, nævnet er stiftet eller senere. Altså 1. juli 2018 eller senere, siger Jørgen Pedersen, der er overrasket over, at der kun er 90 klager i indbakken pr. Forventningen er nemlig 3-5000 klager pr. år.

Du kan læse mere på www.parkeringsklagenaevnet.dk - og du kan se de tilmeldte selskaber her.

Hvor mange ender med at få medhold i Parkeringsklagenævnet? Rigtig mange - de fleste P-bøder er jo totalt uretfærdige En pæn sjat - der er da adskillige tvivlsomme P-bøder Ret så få - P-bøder er som regel OK Bør nævnet også behandle klager over bøder udstedt af kommunale P-vagter? Nej Ja Ved ikke Har du nogensinde fået en uretfærdig P-bøde? Nej Ja Har du nogensinde fået en retfærdig P-bøde? Ja Nej Hvor mange ender med at få medhold i Parkeringsklagenævnet? 60 % Ret så få - P-bøder er som regel OK 32 % En pæn sjat - der er da adskillige tvivlsomme P-bøder 8 % Rigtig mange - de fleste P-bøder er jo totalt uretfærdige Bør nævnet også behandle klager over bøder udstedt af kommunale P-vagter? 9 % Nej 89 % Ja 3 % Ved ikke Har du nogensinde fået en uretfærdig P-bøde? 54 % Nej 46 % Ja Har du nogensinde fået en retfærdig P-bøde? 72 % Ja 28 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Apcoa Parking Danmark A/S (EuroPark A/S)

City Parkeringsservice A/S

COPARK IVS

C-Parkingsystems A/S (Industrigårdens Boliginvest A/S)

Dansk Parkering ApS

DANSK PARKERINGS SERVICE A/S

Dansk P-kontrol v/Jan Schou

DinParkering A/S

InterPark I/S

KbhPark ApS

K/S Nordkraft Ejendomme

Metropark ApS

OnePark A/S

Parkering Århus A/S

ParkZone A/S

PLOT A/S

P CONTROL ApS

Q-Park Operations Denmark A/S

Scan-Park ApS

UNIVERSPARKERING ApS