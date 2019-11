Udbetaling Danmark: Ikke et brev man bliver glad for at modtage/

Peter er så stresset og vred over et brev fra Udbetaling Danmark, at han vil lægge sag an. For brevet - som Udbetaling Danmark godt er klar over ikke er gør de i alt 40.000 pensionister, der har modtaget det, i godt humør - betyder, at han ikke ved, om der lurer en regning lige hjørnet.

- Hej.

- Jeg er på førtidspension, da jeg er krigsveteran og var udsendt i 1995 og 1996. Først i Kroatien i 95 og så Bosnien i 96.

- Jeg har svær ptsd som følge mine udsendelser. Jeg fik min pension i 2014.

Stress udløst af brevet fra Udbetaling Danmark

- Jeg har brug for et roligt liv, hvor alt er sat i bokse osv. Men dette brev gør mig fysisk og psykisk mere syg.

- Jeg har været ved lægen, da jeg troede, der var problemer med hjertet, men det var stress …..udløst af brevet fra Udbetaling Danmark.

Sådan indleder Peter et brev til nationen! om at være syg og afhængig af pensionsudbetalinger fra Udbetaling Danmark – og leve i konstant usikkerhed om ens økonomi. Peter er nemlig en af 40.000 pensionister, der ikke kan få svar på, hvordan deres pensioner ser ud – og når han spørger Udbetaling Danmark, så siger de, at han bare må vente indtil de får kigget på hans sag. Hans brev – som Udbetaling Danmark har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

40.000 pensionister med ondt i maven

-Tænk der går 40000 pensionister med en knude i maven og ikke ved om hvad deres fremtidige pension er og om de skal betale pension tilbage eller hvad.

- Det min opgørelse drejer sig om er året 2018. Og det handler nok om, at jeg boede sammen med min kæreste – nu ex-kæreste fra 2015 til 1/9 2017.

- Men nu er vi snart i 2020, og hvor lang tid kan de tillade sig at holde mig på pinebænken.

- Hvis det stod til mig og det var muligt så ville jeg sagsøge udbetaling Danmark for, at de skader mit helbred ved ikke at kunne give nogen svar, som gør mig mere og mere syg, skriver Peter, der også har sendt et foto af den medicin. han lige nu spiser i lidt hurtigere tempo end normalt.

Pensionister med ændret samliv

nationen! har sendt Peters brev til Udbetaling Danmark, og bedt dem svare på, om de slet ikke tænker på, at den slags breve skaber en masse usikkerhed og stress hos folk, der er syge/sårbare og økonomisk udfordrede. Og det gør de, men de mener, at de har et ansvar for informere folk, skriver Lene Hougaard-Enevoldsen, Centerdirektør i Udbetaling Danmark:

- Udbetaling Danmark er desværre forsinket med nogle pensionisters årsopgørelser.

- Det er rigtig ærgerligt, fordi man så ikke ved, hvor meget man måske skal betale tilbage eller har til gode.

- Langt de fleste af landets 1,3 mio. pensionister har dog heldigvis fået deres opgørelser til tiden.

- Grunden til forsinkelserne er, at Ankestyrelsen har besluttet, at vi skal beregne pensionen på en ny måde – fx hvis pensionisten har ændret samliv, eller hvis man selv eller ægtefællen er gået på pension i løbet af året.

Det er ikke et brev man bliver glad for at modtage

- Udbetaling Danmark skal lave disse beregninger manuelt, fordi vores it-system endnu ikke kan udføre den nye beregningsmåde, Ankestyrelsen har besluttet.

- Det er kompliceret og tager lang tid. Men vi arbejder benhårdt på at få sendt alle årsopgørelserne ud, og vi har ekstra bemanding på opgaven.

- Men indtil da har vi et ansvar for at informere de berørte pensionister om forsinkelsen.

- Også selv om det bestemt ikke er et brev, man bliver glad for at modtage, skriver Lene Hougaard-Enevoldsen, Centerdirektør i Udbetaling Danmark, men hvad tænker du?