Udbetaling Danmark sætter rekord: 229 milliarder

- I 2019 udbetalte Udbetaling Danmark omkring 230 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere.

- Der er således udbetalt 8 mia. flere ydelseskroner end i 2018.

Klager stiger også

- Udbetaling Danmark modtog 9552 klager i 2019, hvilket er en stigning på 1427 klager sammenlignet med klagetilgangen i 2018.

- Det er primært udviklingen i klager på boligstøtteområdet, der er årsagen til den samlede stigning.

- Der er opnået medhold i en høj andel af de sager, der er sendt til Ankestyrelsen.

Synes 6000 mere om måneden er rimeligt

Sådan kan man læse i afsnittet ledelsens beretning i Udbetaling Danmarks årsrapport. Og i oversigten kan man se, at det især er udgifter til 'social pension', der dækker over folkepension, førtidspension og varmetillæg, der er steget.

I 2018 blev der således udbetalt 139.049 milliarder til folkepensionisterne, næsten seks milliarder mere end i 2018. Og førtidspensionen endte med at koste 1,6 milliarder mere i 2019 sammenlignet med 2018.

I andre får jeres feriepenge

Nationens! Jørgen N. mener, at de tal er alt for små, og foreslår, at begge pensionstyper får et løft på cirka 25 procent. Det har man gjort før, men han mener, at coronaen har gjort det ekstra vigtigt at hjælpe de svage:

Se også: 28 år på førtidspension og 15.000 udbetalt: Vil ha' lønforhøjelse

- Vi bliver snart spist af med 1000 kr., mens alle andre kan få deres feriepenge.

- Jeg synes, vi pensionister skal have 6000 mere om måneden, lyder det fra Jørgen, men hvad tænker du?