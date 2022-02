Udfordring til 12-årig: Vandt 12.000 kr.

- Jeg vil mene, at han har været mere lykkelig end de fleste andre teenagere, der bruger sociale medier.

- De kan være så grusomme.

God mor

Sådan skriver Stephanie D. i en af de - hold fast - 867 kommentarer, der er skrevet på CNN's Facebook-profil om en i dag 18-årig ung mand, der af sin mor blev lovet 1800 dollars, hvis han kunne leve seks år uden at bruge sociale medier som Snapchat, Instagram, Facebook osv.

For det ku' han.

Stephanie har fået 341 likes for sin kommentar. Debbie C. har også fået mange likes:

- Det var en af de bedste ting, hans mor kunen give ham.

- Godt for ham.

Mine børn voksede op før sociale medier

- Jeg er selv meget glad for, at mine børn var voksne, da de sociale medier holdt deres indtog, skriver Debbie.

Moderen Lorna siger selv til CNN, at en af grundene til, at hun tilbage i 2016 lovede sin dengang 12-årige søn penge for at holde sig væk fra sociale medier, netop var, at hans store søstre brugte meget tid på sociale medier:

- Det gjorde dem på en måde nedtrykte og påvirkede deres humør og venskaber, siger moderen til CNN, men hvad siger du?