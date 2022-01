Udløbsfinte: Raser over 50 kr.

Morten vidste ikke at et rejsekort udløber - og han fatter ikke, at han skal betale for at få et nyt, selv om det gamle virker. Rejsekort siger til nationen! at de taber penge på at give kunderne nye kort - men lover nu, at udløbsdatoen kommer til at stå på kortet.

- Hej.

- Jeg har lige fået mail fra Rejsekortet.

- De vil have 50 kr, fordi at de hævder, at kortet udløber til marts.

- Jeg håber, at I vil tage sagen op, tak.

Sådan skriver Morten R, der er en af de millionvis af danskere, der har et rejsekort. Et kort, der helt automatisk udløber efter fem år.

Kortgebyr er da ikke almindeligt

Morten synes det er meget mystisk, at han på den måde bliver afpresset en betaling på 50 kr – og han synes nationen! skal undersøge HVOR mange penge Rejsekortet egentlig får ind på udløbsfinten. Og få et svar på, hvorfor det i det hele taget skal udløbe.

De spørgsmål har nationen! sendt videre til Rejsekort. Mortens mail fortsætter nemlig således.

- De fleste firmaer tager da ikke kortgebyr fra deres kunder.

- Der står i øvrigt ikke udløbsdato på kortet.

- Jeg synes, at det er dårlig kundeservice, skriver Morten og Rejsekort A/S svarer sådan her:

Hvorfor udløber et Rejsekort?

- Jo ældre og mere slidt et Rejsekort bliver, jo større er risikoen for, at der vil opstå reduceret funktionsdygtighed til gene for kunderne, som i værste fald vil kunne risikere ikke at kunne checke deres Rejsekort ind og starte rejsen.

- Den situation ønsker Rejsekort & Rejseplan A/S ikke at sætte kunderne i.

- Derfor har vi valgt en løsning, hvor kortene udskiftes, inden kunderne oplever at stå med et Rejsekort, der uden varsel ikke længere kan anvendes. Derfor er der tilføjet en elektronisk udløbsdato på kortet, der ligger godt 5 år fra udstedelsesdagen.

Udløbsdato på Rejsekort kommer senere på året

- Har kunden et Rejsekort personligt eller et Rejsekort flex, giver vi kunden besked, via e-mail, i god tid før udløbsdatoen, så kundetype, aftaler og evt rabattrin kan overføres til et nyt kort. Restsaldoen på dit Rejsekort overføres automatisk til din Nemkonto inden for 14 dage.

- Det fremgår af kortbestemmelserne, at et Rejsekort udløber efter 5 år

- Den nuværende korttype giver ikke mulighed for, at der kan påtrykkes udløbsdato på kortet.

Men tjek i dag på hjemmesiden

- Derfor har vi gennemført et teknologiskifte til en ny korttype, hvor det er muligt at påtrykke udløbsdato. Når det nuværende lager af kort er brugt, vil det ny kort med udløbsdato blive den ny standard fremover i 2022.

- I dag kan kunderne tjekke udløbsdatoen på deres Rejsekort via vores hjemmeside.

Pris på udstedelse af Rejsekort kommer snart

- Den faktiske omkostning ved at udstede et Rejsekort personligt eller flex er ca. 61 kr., hvor kunden så betaler 50 kr.

- Dvs. Rejsekort & Rejseplan A/S har ikke en indtægt når kunden skifter sit udløbne kort til et nyt. Omkostningerne dækker køb af rå kort med chip, håndteringen hos den virksomhed der håndterer kortudstedelsen, kuvert, porto mv.

160.000 har betalt 50 kr - og fået nyt rejsekort

- Rejsekort & Rejseplan A/S har i 2021 udstedt ca. 160.000 nye kort af Rejsekort personligt og flex til erstatning for udløbne Rejsekort, skriver Rejsekort, men hvad tænker du?