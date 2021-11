Udsat for kæmpe misforståelse

Tre ud af fire danskere mener, at overvægtige og svært overvægtige børn selv har ansvaret for deres situation. Men overvægt er en sygdom, skriver en børnelæge til nationen!

- Uanset hvornår svær overvægt hos børn bliver anerkendt som den kroniske og alvorlige sygdom, det er, så skal man tilbyde den bedst tilgængelige behandling.

- Man bør komme i gang med at styrke indsatsen med det samme, også selvom det i starten vil presse sundhedssystemet.

Er det de tykkes eget ansvar?

Sådan skriver Cilius Esmann Fonvig, læge, ph.d. og formand for udvalget vedrørende overvægt i Dansk Pædiatrisk Selskab, i en mail til nationen! om det problem, tykke børn har med at få hjælp i Danmark.

Forleden fortalte Brian S. - som er 60 år - nationen! om de gigantiske problemer, han har med at få hjælp af systemet:

Og i en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen, kan man se, at systemet egentlig bare tænker ligesom de 76 procent af os danskere, der betragter overvægt som et personligt ansvar.

Kroppen forsvarer fedtmassen

Men Cilius Esmann Fonvig vil gerne have fokus på, at når man først har fået svær overvægt, så fører ens eget hormonsystem praktisk talt krig mod kroppen selv for at forsvare og bevare fedtmassen.

- Vi har nogle hormoner, som benhårdt bestemmer over kroppen. Hvis man mister fedt, fortæller de kroppen, at man skal finde mad, og samtidig skrues der ned for alle andre funktioner.

- Og selvom man har svær overvægt, så går kroppen stadig aktivt ind og forsvarer fedtmassen hormonelt, når man prøver at komme af med den.

- Summa summarum er svær overvægt en kronisk og alvorlig sygdom, der bliver værre med tiden og bør betragtes som sådan, skriver Cilius Esmann Fonvig, men hvad tænker du?