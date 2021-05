Udsigten provokerer: Førtidspensionist er ikke inviteret

- Min mor bor i Hostrups Have på Frederiksberg, og derfor kommer jeg der mindst en gang om ugen!

- Men jeg bliver vred, når jeg ser tomme lejligheder - som har stået tomme i månedsvis!

- Det er lejligheder, der nu koster mindst 14.000 om måneden.

Min eksmand og min datter mangler lejligheder

Sådan indleder LJ et brev til nationen! om at være førtidspensionist, ny-skilt og mor til en datter, der lever af SU. Og føle at boligmarkedet er en fest, hun og familien ikke er inviteret til. LJ skriver anonymt, da hendes mor ikke er helt tryg ved, at hun står frem – men nationen! kender hendes fulde navn.

Brevet – som Heimstaden, der udlejer lejlighederne i Hostrups Have, kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Vi kan ikke betale de priser

- Jeg og min mand er lige blevet skilt, og min eks mangler derfor en lejlighed.

- Min datter og hendes søn på to år bor i en forfærdelig dårlig lejlighed med fugt og svamp. De kunne også bruge et nyt sted at bo.

- Og jo jo, der er da lejligheder nok, hvis man har råd til at betale 14.000 kr pr måned!

- Det kender jeg trods alt ikke så mange der kan.

- Han og vores familie, omgangskreds og jeg er/var helt almindelige arbejdere, og vi kan ikke betale de priser.

Mor betaler 5000 - og har boet der i 40 år

- Min mor har boet der i snart 40 år, og hun betaler 5.000 kr pr måned for nøjagtig den samme størrelse lejlighed, som de tomme, som nu er blevet gjort fint i stand - med nyt køkken og badeværelse.

- Men lad dog være med at gøre alt det, for hvem pokker har råd til det.

- Det burde være så ulovligt – og 7 tomme lejligheder er ikke i orden.

Utroligt

- Utroligt de kan slippe igennem med det, skriver LJ, og nationen! har spurgt Heimstaden, hvorfor nogle lejere betaler 5000 kr. og andre lejere 14.000 kr for lejligheder i cirka samme størrelse? Og om de kunne finde på at tilbyde ikke-istandsatte lejligheder – uden at hæve lejen - og til det svarer Heimstaden, at de tilbyder velholdte og tidssvarende lejeboliger i forskellige størrelser og prisklasser over det meste af landet:

Vi vurderer altid

- Når én beboer fraflytter og boligen skal gøres klar til den næste familie, vurderer vi altid behovet for istandsættelse.

- I Hostrups Have er mange af boligerne nedslidte efter måske 20-30-40 års beboelse og har derfor behov for en opdatering til tidssvarende standard, når beboerne fraflytter.

Og de her lejligheder skal istandsættes

- Vi kommer ikke til at genudleje disse boliger uden istandsættelse.

- Når en bolig fraflyttes tager det cirka seks uger at få Huslejenævnets godkendelse til moderniseringen og derfra to til tre måneder at gennemføre istandsættelsen, før vi kan udleje boligen til den næste familie, oplyser Heimstaden, der pt har fire ledige boliger slået op på Hostrups Have – de to af dem, er slået op i dag. Boliger, der koster fra 11.700 pr måned i leje.